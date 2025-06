Dal prossimo 15 giugno alcuni film del catalogo Netflix non saranno più disponibili sulla piattaforma di streaming.

Non c’è niente di meglio che tornare a casa e rilassarsi sul divano o sul letto a vedere un film o una serie tv. Anche ora che è estate, questo rimane il passatempo preferito di moltissime persone che non riescono a rinunciare al loro appuntamento quotidiano con qualche telefilm o film. E per fortuna ce n’è per ogni gusto grazie alle piattaforme di streaming.

Uno dei servizi del genere più di successo è dato da Netflix. Ogni mese ci sono nuove proposte ma anche grandi ritorni con le stagioni successive di qualche grande successo che è diventato virale. Infatti proprio durante questa estate verranno rilasciati i capitoli successivi di tanti telefilm seguitissimi in tutto il mondo. Eppure, con grande dispiacere dei telespettatori, dal prossimo 15 giugno si dovrà dire addio definitivo ad alcuni film del catalogo Netflix. Ancora pochi giorni e poi non si potranno più vedere su questa amata piattaforma di streaming.

I film che diranno addio a Netflix a partire dal 15 giugno

Mancano pochissimi giorni per vedere o rivedere questi film su Netflix. Infatti, a partire dal 15 giugno, spariranno dal catalogo della piattaforma di streaming, con grande dispiacere dei telespettatori.

Si tratta di film di vario genere, che possono trovare il gradimento di piccini o di grandi, e che hanno fatto davvero la storia del cinema ma che Netflix ha deciso di togliere dal proprio catalogo a partire dal 15 giugno. Il primo è il film di animazione DreamWorks “Spirit – Cavallo Selvaggio” del 2002 che racconta la storia di un mustang ribelle che combatte per la libertà nell’America selvaggia.

La colonna sonora di questo classico è firmata da Bryan Adams (sostituito da Zucchero nella versione italiana) e Hans Zimmer. Dirà addio a Netflix anche “Bastardi senza gloria” di Quentin Tarantino, un film di guerra irriverente e potente con Brad Pitt, Christoph Waltz, Mélanie Laurent. Infine, sparisce dal catalogo Netflix anche “I Morti non Muoiono”, horror-comedy firmata da Jim Jarmusch con Bill Murray, Adam Driver e Tilda Swinton.

Insomma, ci sono ancora pochissimi giorni per vedere per la prima volta o rivedere questi 3 film su Netflix, perché poi non saranno più disponibili.Queste ultime giornate o serate possono essere l’occasione giusta per farlo, prima che sia troppo tardi.