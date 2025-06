Con questo metodo è possibile rinfrescare tutta la casa quest’estate senza usare il condizionatore ma spendendo meno di 10 euro. Ecco come fare.

L’estate è ufficialmente arrivata e le temperature si sono presentate sin da subito roventi. Così in tanti stanno già accendendo da giorni i condizionatori. Certo, questi sono efficaci per avere un bel refrigerio in casa ma fanno lievitare le bollette che, a dir la verità, sono già abbastanza salate. In pochi però riescono a rinunciarci.

Effettivamente sembra impossibile non accenderli e rimanere in casa con il caldo che c’è o forse sì… infatti esiste un metodo per rinfrescare tutta la casa senza condizionatore e spendendo meno di 10 euro. Ecco come fare.

Come rinfrescare tutta la casa senza condizionatore

Il condizionatore è un elettrodomestico molto utile in casa quando fa caldo e per molti è davvero irrinunciabile. Specie quest’estate, in cui le temperature sono già molto roventi, sembra impossibile non accenderli. Eppure, a fine mese, soprattutto dopo un loro utilizzo intenso, ci si potrà aspettare una bolletta molto salata.

Per evitare questo ma per avere comunque una casa fresca per tutta l’estate, è possibile usare un metodo molto efficace ed economico: con meno di 10 euro si potrà rinfrescare tutta la propria abitazione. Si tratta del cosiddetto “metodo indiano” che è stato sviluppato proprio in Oriente dove, si sa, le temperature sono molto elevate ma si sfruttano soluzioni intelligenti ed anti spreco per avere più fresco.

Si sostanzia in un insieme di pratiche, antiche e moderne, che aiutano a rinfrescare la casa in maniera rispettosa dell’ambiente, senza sprecare energia e denaro. Il fulcro di questo metodo è il “desert cooler”, una tecnologia semplice ed economica ispirata ai sistemi di raffrescamento usati da tempo in zone desertiche. Questo dispositivo costa anche meno di 10 euro (8 euro circa) e, sfruttando il principio dell’evaporazione dell’aria, permette di raffreddare l’aria.

In pratica l’aria calda viene aspirata, attraversa filtri bagnati e viene reimmessa nell’ambiente più fresca. In questo modo si potrà avere in casa una temperatura stabile intorno ai 24°C, senza l’uso del condizionatore, senza sprechi energetici e spendendo pochissimo. L’ambiente sarà vivibile e fresco con bollette dimezzate. Non solo ma per stare più freschi quando si è dentro, si consiglia di indossare abbigliamento realizzato in cotone e lino, vale a dire materiali che aiutano il corpo a regolare la temperatura.