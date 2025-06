Ogni giorno compriamo bottiglie di acqua minerale ma la migliore in assoluto è questa, ed è anche economica (costa solo 0,17 euro al litro).

Gli esperti consigliano di bere almeno due litri di acqua al giorno e di aumentare questo quantitativo in estate. Non tutte le bottiglie di acqua in commercio, però, sono buone, perché non sono tutte uguali. Ci sono precise caratteristiche che le differenziano ma soprattutto sono state fatte analisi per identificare quale sia la migliore.

A dispetto di quanto si possa credere, l’acqua minerale in bottiglia migliore non è costosa ma è molto accessibile a tutti: costa solo 0,17 euro al litro. Ecco di quale si tratta.

Qual è la migliore acqua minerale

Scegliere quale acqua minerale comprare quando siamo al supermercato può essere un’impresa: sembrano tutte uguali ma in realtà sono tutte diverse. E così, chiaramente, ce ne sono alcune che sono “più buone” di altre. Ad aiutare i consumatori a scegliere meglio ci ha pensato l’associazione di consumatori Altroconsumo, che ha condotto un test su 21 marche di acqua minerale naturale, commercializzate in Italia.

A seguito di questo test condotto da Altroconsumo sei bottiglie hanno ricevuto un giudizio complessivo insufficiente a causa della presenza di elevate quantità di Tfa (acido trifluoroacetico), una sostanza appartenente alla famiglia dei PFAS. Il Tfa, infatti, potrebbe avere effetti negativi sul fegato e sulla salute riproduttiva. Le uniche acque minerali che non sono contaminate da questa sostanza sono:

Blues Sant’Antonio (Eurospin)

Conad Valpura

San Benedetto Eco Green Benedicta

Dall’analisi di Altroconsumo, comunque, 11 bottiglie su 21 hanno ottenuto un giudizio complessivo buono, considerando altri fattori quali la composizione chimica, la presenza di altri contaminanti, l’imballaggio e l’etichetta. Dunque, alla fine di questo test, secondo Altroconsumo l’acqua minerale migliore è la Blues Sant’Antonio (Eurospin), che si aggiudica il titolo di Migliore del Test e di Miglior acquisto ed è la più conveniente, perché costa 0,17 euro al litro. Anche l’acqua minerale Conad Valpura si è aggiudicata il titolo di Miglior Acquisto.

Le peggiori, invece, sono risultate quelle acque minerali contenenti alte quantità di Tfa, vale a dire l’acqua Panna, Esselunga Ulmeta, Maniva, Saguaro (Lidl) e Levissima, quest’ultima contenente anche un’elevata quantità di arsenico. Per quanto riguarda l’acqua Fiuggi, è stata giudicata male per il contenuto di arsenico e l’impatto ambientale dell’imballaggio.

Per quanto riguarda la questione Tfa, l’EFSA si esprimerà nel 2026 sui nuovi livelli ritenuti accettabili nell’acqua. Attualmente nell’Unione europea non esiste un limite legale per il Tfa nelle acque superficiali, sotterranee o potabili. Altroconsumo, dunque, chiede che venga vietata la produzione e l’utilizzo di Pfas e l’istituzione di un limite, stabilito dall’Unione Europea, per il Tfa basato ricerche scientifiche più recenti.