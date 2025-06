Come allontanare le api da casa utilizzando soltanto rimedi naturali: 6 trucchetti per riuscire a goderti anche la pace del tuo balcone.

Con l’arrivo del caldo, che già nei giorni passati si è fatto sentire abbastanza intensamente, si avrà la necessità di avere in casa finestre e balconi aperti, per permettere in questo modo il giusto ricambio d’aria. Un gesto comunissimo, che facciamo tutti e che magari abbiamo appena fatto anche in questo momento.

Tuttavia, questo gesto così semplice, altro non è che un vero e propri lascia passare per i tipici insetti estivi, che cercano all’interno delle nostre casa cibo e un luogo fresco in cui riposare. Mosche, zanzare e formiche, sono solo alcuni dei piccoli ospiti indesiderati con cui dovremo fare i conti in estate. Ma non è tutto, perché ci sono anche le api che possono trasformare in un vero incubo le giornate, soprattutto se tendono ad invadere i nostri spazi.

Sono 6 i rimedi naturali da provare per allontanare subito le api da casa

Ritrovarsi la casa invasa dalle api non è purtroppo piacevole, perché a differenza di altri piccoli insetti completamente innocui, le api, se minacciate, possono diventare un vero pericolo anche per la nostra salute, soprattutto se si tratta di soggetti allergici. Ecco perché sarà importante allontanare da casa in modo completamente naturale e senza fare loro del male.

Anche se in molti lo ignorano completamente, le api hanno un ruolo cruciale nel nostro ecosistema, ed essendo a rischio estinzione, è davvero grave lo scenario che potrebbe presentarsi se dovessero sparire completamente. Quindi, va bene allontanare da casa, ma dovrà essere fatto in modo sicuro e naturale. Quali sono quindi i rimedi più efficaci da provare? Scopriamoli subito:

Cannella: basterà cospargere la cannella intorno all’alveare per allontanarle dalla zona e anche da casa Agrumi: distribuire bucce di limone o arancia in casa o nei luoghi dove non vuoi che entrino, l’aroma sprigionato per loro sarà troppo intenso e non si avvicineranno Piante aromatiche: basilico, citronella, eucalipto, alloro, lavanda o menta sono ideali da mettere alle finestre o in balcone per allontanare le api Aglio schiacciato in acqua: distribuire i resti sulle finestre o nelle stanze da cui desideri allontanare le api, anche in questo caso l’odore rilasciato dall’aglio sarà un ottimo repellente naturale Fumo: creare un po’ di fumo quando c’è un alveare, farà credere alle api che il loro sciame sta bruciando e migreranno altrove Caffè o aceto: le api odiano gli odori forti, quindi mettere o del caffè in polvere o versare dell’aceto in delle ciotoline e posizionare il tutto nei pressi di finestre e balconi.

Con questi semplicissimi rimedi naturali, le api verranno allontanate da casa in modo completamente naturale e senza fare loro del male.