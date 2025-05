WhatsApp, esiste un trucco per entrare in chat senza aprire l’applicazione: impensabile

Anche se pochi lo conoscono, esiste un trucco per entrare in una chat di WhatsApp senza aprire l’applicazione. Ecco come si fa.

Moltissime persone al mondo usano WhatsApp ogni giorno per inviare e ricevere messaggi, per fare chiamate, videochiamate, inviare foto, video, note audio, note video, audio e documenti. Periodicamente vengono lanciati nuovi aggiornamenti sull’app per renderla più funzionale e sicura.

Ad esempio di recente è stata integrata l’AI nelle chat. Tuttavia in tanti non sfruttano l’applicazione in tutte le sue potenzialità: molte persone, ad esempio, non sanno che esiste un trucco per entrare in una chat di WhatsApp senza aprire l’applicazione, e questa è una funzione molto comoda. Ecco come si usa.

Come entrare in una chat di WhatsApp senza aprire l’applicazione

Tante volte si avrebbe voglia di leggere un messaggio appena arrivato su WhatsApp ma senza farlo sapere all’altra persona, cioè senza entrare in chat. Può sembrare incredibile ma questo è possibile: si tratta di una funzione che piacerà molto alle persone molto curiose e impazienti, che vogliono subito leggere un nuovo messaggio ma senza farlo sapere all’altro utente.

Il trucco impiega il Widget ed è un modo alternativo per usare WhatsApp. Basterà tenere premuto in uno spazio libero sullo schermo dello smartphone fino a che usciranno delle opzioni, tra cui proprio quella relativa a questo Widget, che chiederà di selezionare un’app a propria scelta. Ovviamente si dovrà scegliere WhatsApp.

In questo modo si può creare un collegamento ad un’applicazione e venire aggiornati di ogni notifica e dei messaggi che arrivano senza entrare in una chat, in modo da poter leggere i messaggi in anteprima senza in realtà aprire WhatsApp. In particolare è possibile leggere fino a 6 notifiche contemporaneamente, senza perdersi nulla dei messaggi che arrivano.

Tutto questo senza aprire l’app di WhatsApp, cioè senza far sapere all’altro utente che ha inviato i messaggi che si è online. Questa è sicuramente un’opzione molto molto comoda, specie per gli utenti che sono più curiosi e impazienti. In questo modo potranno leggere tempestivamente un’anteprima dei messaggi che ricevono ma senza far capire che sono online (e che li hanno letti). Avranno così tutto il tempo per pensare ad una risposta o per rispondere.

Questa del Widget sul proprio smartphone è una funzionalità davvero interessante per sfruttare WhatsApp al massimo delle sue potenzialità.