Valentino Rossi, gesto da brividi in diretta: c’entra la compagna Francesca Sofia Novello

Il gesto che ha commosso Valentino Rossi e tutti i fan più appassionati dell’ex campione di motociclismo, anche grazie alla sua amata compagna.

La carriera straordinaria di Valentino Rossi nel mondo del motociclismo si è conclusa ormai più di tre anni fa. Quando il campionissimo delle due ruote, dopo aver conquistato 9 titoli mondiali in tutte le categorie possibili, ha scelto di fermarsi e restare nella leggenda del motorsport.

Il motivo principale dello stop volontario di Rossi è sicuramente l’età anagrafica, non più così verde per poter competere con giovani piloti in ascesa e con i rapidi cambiamenti del mondo dei motori. Inoltre Valentino ha deciso di impegnarsi in altre attività, come la gestione della sua VR46 Academy o esprimendosi nell’automobilismo, sua altra grande passione da sempre.

Ma non va sottovalutato anche l’aspetto familiare. Valentino Rossi ha spesso raccontato di aver capito, una volta essere diventato padre della primogenita Giulietta, di aver preso la strada giusta e di non voler più rischiare nulla per il bene delle proprie figlie. Oggi si gode la sua splendida famiglia, composta dalla compagna Francesca Sofia Novello e dalle loro due bambine, con la piccola Gabriella nata all’inizio del 2025.

Il tatuaggio di Francesca Sofia Novello fa commuovere tutti: è una dichiarazione d’amore a Valentino

Il rapporto sentimentale tra Valentino Rossi e la modella Francesca Sofia Novello va a gonfie vele. I due sono legatissimi e hanno formato una splendida famiglia come già detto, che si è allargata ulteriormente all’inizio di quest’anno solare.

Francesca è una grande fan dei tatuaggi; ne ha molti su tutto il corpo e ovviamente tutti con un significato particolare. Sull’avambraccio vanta la scritta “In Aeternum”, sul polso c’è un piccolo cuoricino, sul fianco spicca una scritta che recita “Honions”.

A questi se n’è aggiunto da poco un altro. Sul braccio ha deciso di farsi tatuare la scritta “Quattro”, un numero che per lei e per Valentino Rossi significa davvero tanto. Per esempio è legato a tante date importanti: il 4 dicembre è il giorno dell’inizio della loro relazione sentimentale, ovvero il fidanzamento ufficiale del pilota e della modella. Inoltre il 4 marzo 2022 è nata la primogenita Giulietta ed il 4 gennaio 2025 la seconda arrivata Gabriella.

Ovvio che poi il numero quattro rappresenti l’insieme di questa bellissima famiglia. Quattro componenti, come sottolineato dalla Novello sui social. “Noi QUATTRO“ ha scritto la stessa sul suo account Instagram, attribuendo dunque a questo numero un ulteriore significato.

Non può che essere d’accordo con questo aspetto simbolico e numerico anche Rossi, che magari abbandonerà la passione per il suo numero fortunato 46, che lo ha accompagnato per tutta la carriera, diventando anche lui fan del quattro.