Un Posto al Sole, salta tutto sul più bello: lo stop scatena l’ira dei telespettatori

Uno stop inaspettato di Un Posto al Sole scatena l’ira dei telespettatori che non si aspettavano questa brusca interruzione. Ecco cosa è accaduto.

Un Posto al Sole è la soap opera più longeva della televisione italiana e ogni sera migliaia di spettatori sono incollati al televisore per seguire le avventure dei propri personaggi preferiti. Dalle 20:50 su Rai Tre dal lunedì al venerdì c’è il consueto appuntamento con la fiction partenopea ed è impossibile per i telespettatori rinunciarci.

Proprio per questo, quando c’è stato uno stop brusco della trasmissione, i telespettatori sono insorti. E il perché della loro ira è più serio che mai. Ecco cosa è successo.

Il motivo dello stop di Un Posto al Sole

Era un normale martedì e i telespettatori aspettavano, come di consueto, un altro episodio di Un Posto al Sole su Rai Tre, se non fosse che la soap opera ha subito uno stop brusco, scatenando l’ira del pubblico.

Infatti il 13 maggio Un Posto al Sole è stato sospeso e al suo posto sono andati in onda gli Internazionali di Roma di tennis con il match degli ottavi di finale fra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo. Infatti, a causa della forte pioggia nel pomeriggio, l’incontro è stato rinviato alla sera.

La Rai ha deciso di mandarlo in diretta al posto di Un Posto al Sole ma i telespettatori non sono stati molto contenti di questa “sorpresa” che non era affatto prevista o stata annunciata. Infatti nel palinsesto di Rai Tre compariva comunque Un Posto al Sole ma l’unica comunicazione della sospensione della soap opera è stata data su Instagram, poco prima della messa in onda della partita di tennis.

Nemmeno la pagina ufficiale della soap, su Facebook, ha dato notizia della sospensione della soap e chiaramente questo ha provocato l’ira dei telespettatori che sono insorti chiedendosi anche perché Rai Tre continui sempre a sacrificare la soap, magari per mandare in onda eventi sportivi (come è successo questa volta), anche se ha un canale dedicato allo sport.

Non è dunque la prima volta che la fiction partenopea viene sospesa per lasciar spazio ad altro. Ora non è noto se la puntata di Un Posto al Sole verrà recuperata in qualche modo, bisognerà attendere prossime comunicazioni. Certo è che i telespettatori sono sul piede di guerra e non si aspettano più brutte sorprese.