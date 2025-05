Un Posto al Sole anticipazioni: Nico fa una scelta estrema, esplosione improvvisa per Roberto

Nuove scoppiettanti anticipazioni di Un Posto al Sole, con Nico che farà una scelta estrema e colpi di scena anche per Roberto.

I telespettatori sono davvero affezionati ai personaggi di Un Posto al Sole, tanto da seguire con passione tutte le loro avventura ogni sera a partire dalle 20:50 su Rai Tre. Molti non riescono ad attendere la nuova puntata e così leggono le anticipazioni.

In effetti dalle anteprime è possibile sapere che succederanno grandi cose nei prossimi episodi della soap opera partenopea. Ad esempio Nico farà una scelta estrema mentre per Roberto ci sarà un’esplosione improvvisa. Ecco cosa accadrà nelle puntate di questa settimana.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole

Le puntate di Un Posto al Sole dal 12 al 16 maggio 2025 saranno ricche di avvenimenti che i telespettatori potranno seguire ogni sera dalle 20:50. Chi però non riesce ad attendere, può continuare a leggere questo articolo perché accadranno tante cose.

Michele ha avuto un’esperienza extracorporea e, dopo la seduta medianica di Agata con Iolanda, decide di continuare ad indagare su ciò che è successo. Intanto Giulia continua i preparativi del matrimonio mentre Luca sta organizzando di fuggire via da Napoli. Per Jimmy le cose a scuola si mettono male, con l’episodio di bullismo di Matteo ai danni di Camillo. Viola dunque deciderà di prendere dei provvedimenti per risolvere la situazione.

Roberto avrà un’esplosione improvvisa con Gennaro. Nico, invece, deluso dal comportamento di Jimmy, lo metterà in punizione e di questo ne parlerà con Viola. Il ragazzino reagirà molto male alla punizione di suo padre. Nei prossimi episodi di Un Posto al Sole la tensione crescente fra Roberto e Gennaro si ripercuoterà anche sulla radio. Intanto Nunzio farà una proposta a Gabriela che riguarda il Vulcano. Samuel però non è d’accordo perché prova gelosia per la ragazza.

Luca intanto sta sempre più male a causa della sua malattia e questo lo spingerà ancora di più a prendere una decisione difficile ma necessaria. Nico, nonostante il tentativo di Manuela di mediare, è seriamente preoccupato dall’amicizia tra Jimmy e Matteo. Luca andrà via da Napoli e Giulia, che era intenta a preparare tutto per il matrimonio con lui, piomberà nel dolore più assurdo anche se proverà di tutto per trovarlo.

Damiano avrà un altro duro scontro con Grillo che metterà ancora più in crisi il loro rapporto. Insomma, sono davvero tante le cose che succederanno in Un Posto al Sole: appuntamento dunque ogni sera, dal lunedì al venerdì, su Rai Tre dalle 20:50.