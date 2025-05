Ultim’ora Formula 1, niente GP Emilia-Romagna: salta la gara a Imola!

Giunge dal mondo della Formula 1 una notizia a sorpresa che riguarda un pilota in particolare, il quale rischia di non correre la gara di Imola.

Il recente Gran Premio di Formula 1 di Miami ha confermato l’andamento stagionale, con il dominio assoluto in pista delle vetture McLaren. Altra vittoria di Oscar Piastri con a seguire il secondo posto di Lando Norris. Sembra proprio che saranno i due piloti in questione a giocarsi la vittoria del titolo mondiale 2025, mentre la scuderia britannica domina nella gara costruttori.

Il prossimo appuntamento automobilistico è previsto per il weekend 17-18 maggio, quando si tornerà a correre su territorio italiano. Infatti il calendario propone il GP di Emilia-Romagna sulla storica pista di Imola. La speranza dei tifosi italiani è che in vista di questa prova le Ferrari possano tornare a competere ad alti livelli, anche se i precedenti gran premi stagionali non fanno ben sperare.

Intanto dal mondo della F1 arriva una notizia a sorpresa: uno dei piloti del Circus rischia seriamente di non correre il GP di Imola. Non per motivi di infortunio o di indisponibilità, bensì per la clamorosa decisione del proprio team, che sembra pronto ad attuare un cambio nel comparto piloti, facendo fuori uno dei protagonisti dopo sole sette gare disputate in stagione.

Primo avvicendamento in Formula 1: la Alpine cambia pilota, è già finita con Jack Doohan

Il protagonista negativo di questa indiscrezione sarebbe l’australiano Jack Doohan, che corre con la Alpine. Il classe 2003 sarebbe ormai vicino al licenziamento da parte del team di Enstone, a causa delle sue prestazioni finora molto negative.

Una storia particolare, visto che Doohan era stato già promosso come pilota titolare di Alpine al termine del 2024, accolto in maniera promettente ed entusiastica per rimpiazzare Esteban Ocon. Una scelta che evidentemente è stata rimpianta, in particolare dal consulente tecnico Flavio Briatore, che secondo la testata inglese The-Race avrebbe scelto di cambiare dopo solo sette GP.

Pronto a scaldare i motori ed a rimpiazzare Doohan c’è l’argentino Franco Colapinto, altro giovane talento dell’automobilismo internazionale. Già lo scorso anno era subentrato in corso d’opera alla Wiliams, dopo il licenziamento di Logan Sargeant, ottenendo anche qualche punto in classifica. Oggi Colapinto è pilota di riserva di Alpine e dunque il favorito per prendere il posto di Doohan.

L’australiano figlio d’arte (suo padre Michael è stato motociclista di alto livello) paga evidentemente la quota zero punti in classifica piloti ed alcune prove poco brillanti. C’è da dire che Alpine non ha fatto niente per mettere Doohan in condizione di guidare con serenità e facilità, anche per via di pressioni esterne ed errori strategici del team radio. Fatto sta che già al GP dell’Emilia-Romagna dovrebbe andare in scena il primo cambio ufficiale nel comparto piloti della stagione.