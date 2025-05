Ucraina, terzo giorno dei raid russi | Trump: “Putin è impazzito! È cambiato”

“Cadevano le bombe come Neve”, cantava De Gregori in una sua celebre canzone dedicata ai terribili bombardamenti nel quartiere di Roma di San Lorenzo, il 19 luglio 1943. A ridosso di giugno 2025, a quasi 3 anni e mezzo dall’inizio della guerra fra Mosca e Kiev, l’essenza invernale di questa metafora (pur calzante in questo contesto) lascia il posto solo alla tragicità di un conflitto che non esita a placarsi, nonostante i tentativi (soprattutto americani) di ricorrere alla via diplomatica. Quella dell’altro ieri, infatti, è stata la terza notte consecutiva in cui tutto il territorio dell’Ucraina è stato oggetto di pesanti attacchi missilistici da parte della Russia di Putin; leader che Trump, sul suo social Truth, ha definito “impazzito”.

Guerra in Ucraina, Trump: “Putin è impazzito. Così porterà alla caduta della Russia”

Il bilancio balistico dell’ultimo attacco parla dell’uso di nove missili da crociera e un record di 355 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed. Lo rende noto su Telegram l’Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che tutti i missili e 288 velivoli senza pilota sono stati abbattuti.

Su Truth, la reazione del presidente Trump non si è fatta attendere. “Putin è impazzito. Sta uccidendo molte persone. Missili e droni contro le città in Ucraina per nessuna ragione. Ho sempre avuto un buon rapporto con Putin, ma gli è successo qualcosa”, ha detto il tycoon, evidenziando come il tentativo di conquistare tutta l’Ucraina porterà alla “caduta” della Russia. “Ho sempre detto che voleva tutta l’Ucraina, non solo una parte, e forse sta iniziando a rivelarsi giusto, ma se lo fa porterà alla caduta del suo Paese”, ha aggiunto il leader della Casa Bianca.

Ma Trump, senza mezzi termini, non le ha mandate a dire nemmeno al presidente ucraino Zelensky: “Non fa un favore all’Ucraina parlando come fa: tutto quello che esce dalla sua bocca crea problemi. Non mi piace, è meglio che smetta”, ha scritto lo statunitense. “La guerra non sarebbe mai iniziata se fossi stato presidente. Questa è la guerra di Zelensky, Putin e Biden, non di Trump. Io sto solo aiutando a mettere fine a un conflitto iniziato da una grossa incompetenza e dall’odio”, ha concluso il leader Usa.

Ucraina, Zelensky: “Solo un senso di totale impunità può consentire alla Russia di infliggere simili colpi”

Dura, inevitabilmente, la replica di Volodymyr Zelensky, che su Telegram ha espresso tutto il suo sdegno per l’attacco russo e il presidente Putin, descritto come un “criminale impunito”.

“Questa è stata la terza notte di terrore russo combinato: droni d’attacco e missili. Solo un senso di totale impunità può consentire alla Russia di infliggere simili colpi e di aumentarne costantemente la portata. Questo non ha alcun senso militare, ma ha un grande senso politico. Putin dimostra così quanto disprezzi un mondo che si impegna di più nel ‘dialogo’ con lui che nella pressione.”

La condanna al Cremlino è netta e si accompagna a un appello alla determinazione internazionale: “Come ogni criminale, la Russia può essere assicurata alla giustizia solo con la forza. Solo attraverso la forza – la forza degli Stati Uniti, la forza dell’Europa, la forza di tutte le nazioni che rispettano la vita – si potrà porre fine completamente a questi attacchi e raggiungere una vera pace“.

“L’aumento degli attacchi russi dovrebbe essere contrastato con sanzioni più severe. L’ignoranza della Russia nei confronti della diplomazia e il rifiuto persino di accettare un cessate il fuoco devono essere contrastati bloccando le finanze russe e il commercio del petrolio russo. Grazie a tutti coloro che nel mondo stanno portando avanti questo programma molto forte. La Russia deve porre fine a questa guerra”, ha concluso Zelensky.