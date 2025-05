Tradimento si ferma, stop alla soap di Mediaset: quando non andrà in onda

Mediaset ferma la soap “Tradimento”. Ecco quando non andrà in onda l’amatissima serie turca.

“Tradimento” è fra i prodotti più di successo dell’ultimo periodo mandati in onda da Mediaset. La serie turca, al pari di altre che l’hanno preceduta (come Endless Love o Terra Amara), è entrata nel cuore di tanti telespettatori che la seguono con passione sia durante l’appuntamento pomeridiano sia durante quello serale.

Purtroppo, però, i continui cambi di palinsesto della Mediaset destabilizzano il pubblico. Infatti Tradimento si fermerà e in questa data non andrà in onda. Ecco perché e da cosa verrà sostituita.

Quando non andrà in onda Tradimento

Tradimento non andrà in onda: questa è la decisione Mediaset per i prossimi giorni. La soap turca, nonostante i grandissimi ascolti, non verrà trasmessa in questa data per l’ennesimo cambio di palinsesto della rete.

Infatti, dal prossimo mese di luglio, la fascia del daytime e quella del prime time di Mediaset, subirà diversi cambiamenti proprio per quanto riguarda la soap con protagonista Guzide. Al suo posto ci saranno nuove serie turche che, al pari di quelle che già hanno conquistato i telespettatori (come Tradimento, appunto, ma anche Terra Amara ed Endless love), faranno sicuramente breccia nel pubblico.

In prima serata, invece, Tradimento sarà sostituito da Battiti Live, condotto da Ilary Blasi e Alvin. La scelta di Mediaset è precisa: vuole conservare gli episodi clou della serie turca al prossimo autunno e non relegarli a questa estate quando molte persone spesso sono fuori casa e non possono seguire la tv. Perciò spazio a nuove serie turche, vale a dire “La forza di una donna” di pomeriggio e “Io sono Farah” e a Battiti Live di sera. Non solo ma per l’estate 2025 nel palinsesto Mediaset tornerà anche l’amatissimo reality show Temptation Island con Filippo Bisciglia che terrà compagnia il pubblico dal 3 luglio.

Insomma, da luglio il pubblico dovrà dire arrivederci a Guzide e co. L’appuntamento con i nuovi episodi di Tradimento tornerà dopo l’estate. Tuttavia al suo posto ci saranno nuove appassionanti serie turche, l’appuntamento con la musica di Battiti Live con tanti artisti importanti come Annalisa, Elodie, Alessandra Amoroso, Serena Brancale, Alfa e i ragazzi e le ragazze dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, nonché il ritorno dell’amatissimo reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia “Temptation Island”.