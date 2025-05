Tradimento, altra decisione inattesa: cambia il palinsesto Mediaset

Il palinsesto Mediaset cambia di nuovo e questa volta porta con se una decisione inaspettata che cambia le sorti dell’amata soap opera Tradimento.

Dopo il flop del reality game “The Couple” e l’inizio dell’avventura di Veronica Gentili e dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, il palinsesto Mediaset è mutato molto spesso e questa situazione non sembra destinata a finire. In effetti ci sono altre modifiche all’orizzonte e questa volta a pagarne le conseguenze è un programma molto amato dai telespettatori.

In particolare, dalla Mediaset è arrivata una decisione inattesa che cambia nuovamente il palinsesto, questa volta con riferimento all’amata soap opera turca “Tradimento” che regista grandi consensi e pubblico. Ecco che cosa è stato deciso.

La decisione Mediaset su Tradimento

Tradimento è una delle soap opera più amate del momento. Dopo il grande successo di altre produzioni turche, come Terra Amara e Endless love, questa è un’altra fiction che sta registrando grandissimi ascolti. Tuttavia l’ultima decisione della Mediaset cambierà il destino di questo programma.

Infatti il palinsesto Mediaset è destinato a cambiare nuovamente e questa volta proprio a discapito della serie tv turca. In particolare ci sarà un cambio di programmazione per Tradimento nel palinsesto di sabato 24 maggio 2025. Non andrà infatti più in onda a partire dalle 14:40, come è accaduto la scorsa settimana.

La nuova puntata di sabato pomeriggio 25 maggio andrà in onda in maniera posticipata dalle 15:07 circa nella fascia pomeridiana di Canale 5, quando su Rai 1 ci sarà Passaggio a Nord-Ovest condotto da Alberto Angela e subito dopo il programma religioso A sua immagine condotto da Lorena Bianchetti. Dunque di fatto verrà trasmessa una puntata più breve di Tradimento, rispetto alla settimana scorsa.

Infatti andrà avanti fino alle 16:30, come al solito, per lasciare poi spazio alle interviste e ai personaggi di Verissimo con Silvia Toffanin. Poi, domenica 25 maggio, Tradimento andrà in onda nuovamente dalle 14:40 in poi, scontrandosi con il meglio di Domenica In, il talk show condotto da Mara Venier che, in queste ultime settimane, ha registrato più ascolti di Tradimento.

Insomma, soltanto sabato 25 maggio ci sarà un cambio di palinsesto della Mediaset con una puntata più breve di Tradimento, che inizierà alle 15:07 circa. Dopodiché l’appuntamento è fissato nuovamente al daytime pomeridiano e alla puntata del venerdì sera, con tante nuove avventure che coinvolgeranno Guzide e gli altri personaggi di questa serie così amata.