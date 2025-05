Stefano De Martino fermato in diretta, taglio netto della Rai: cos’è successo

Un taglio netto della Rai ha fermato in diretta Stefano De Martino lasciando il pubblico allibito. Ecco cosa è successo.

La trasmissione Affari Tuoi con Stefano De Martino come conduttore registra, nel pre serata di Rai Uno, degli ottimi ascolti ogni sera. Il pubblico si è affezionato al ballerino e conduttore campano che, con la sua simpatia e il suo talento, tiene incollate migliaia di persone davanti alla tv a seguire con passione le scelte dei concorrenti del famoso gioco dei pacchi.

Purtroppo, però, c’è stato un taglio della Rai e la decisione di fermare in diretta Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi. Il pubblico è rimasto senza parole ma c’è un buon motivo dietro questa scelta. Ecco cos’è successo.

Perché la Rai ha fermato in diretta Stefano De Martino

Ogni sera tantissime persone seguono con passione le avventure dei concorrenti di Affari Tuoi che, da questa edizione, è condotto dal ballerino e conduttore campano Stefano De Martino. Ricco di talento, il ragazzo con la sua simpatia e il suo modo di fare, coinvolge tantissimi spettatori.

C’è una brutta notizia però perché di recente Stefano De Martino è stato fermato in diretta. Il taglio netto della Rai è stato disposto però per un motivo molto importante: in occasione della prima fumata del Conclave 2025, è stata mandata subito in onda, al posto di Affari Tuoi, un’edizione straordinaria del Tg1.

Purtroppo, come sappiamo, la prima decisione del conclave si è conclusa con una fumata nera. Per il momento non ancora è stato scelto il successore dell’amato Papa Francesco. Nei prossimi giorni verrà dato ancora ampio spazio a questo su Rai Uno, scombussolando probabilmente ancora il palinsesto. Ovviamente l’attenzione mediatica è convogliata su un evento così importante come è quello della proclamazione del nuovo Papa e i telespettatori capiranno perché, da uno Stefano De Martino che stava presentando il nuovo concorrente del gioco dei pacchi, si è passati subito all’inquadratura del comignolo di Piazza San Pietro, da cui però è uscito del fumo nero.

Tutti sono in trepidante attesa della fumata bianca, che annuncerà il nuovo successore di Pietro nei prossimi giorni. C’è da attendersi che altre volte i programmi o le fiction in onda sulla Rai verranno fermate per dare spazio a qualche edizione speciale del Tg1 che annuncia le novità dal Conclave.