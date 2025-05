Ruud si inchina a Sinner ▷ “Rasenta la perfezione, lo guardi e pensi che sia di un altro livello”

Nel cuore del Foro Italico, Jannik Sinner ha regalato una delle sue performance più memorabili, annichilendo Casper Ruud con un netto 6-0, 6-1 in appena 63 minuti. L’azzurro ha così centrato la prima semifinale in carriera agli Internazionali d’Italia, confermandosi leader del ranking ATP e mostrando una solidità tecnica e mentale impressionante.

Ruud: “Mi sembrava di assistere a qualcosa di surreale”

Più che una vittoria, è sembrata una lezione di tennis. “Ha fatto una performance perfetta, è la cosa più vicina alla perfezione che abbia mai visto – ha ammesso Ruud – sembrava che ogni colpo uscisse dalla sua racchetta a mille. È immensamente impressionante.”



Il tennista norvegese ha descritto l’incontro con toni quasi surreali: “Penso che sia stato più divertente che altro. Guardi semplicemente il ragazzo e dici: questa è una specie di… sì, m***a di livello successivo – scusate il linguaggio – ma non so cos’altro dire” La sconfitta, seppur pesante, è stata vissuta da Ruud con autoironia e sportività, riconoscendo la giornata di grazia dell’avversario. “Ogni singolo colpo, di dritto e di rovescio… anche quelli che mi sembravano pesanti, tornavano indietro con ancora più forza.”

Un rispetto che va oltre il punteggio

A dispetto dello scarto, Ruud ha mostrato grande rispetto per l’italiano: “Certo, avrei voluto offrire un incontro più serrato. Ma nonostante io fossi pronto, lui era ancora più pronto. Ogni mio buon colpo veniva superato da uno ancora migliore.” Dichiarazioni che non lasciano spazio a dubbi: Sinner è stato tecnicamente superiore, mentalmente lucido e atleticamente dominante. “Nei primi quattro game ho fatto forse un paio di errori, ma tutto il resto era perfetto. Bisogna solo ammetterlo.”

Roma sogna con Jannik: obiettivo finale

Con questa vittoria, Sinner si proietta come il grande favorito per il titolo romano. La sua condizione fisica è tornata al top, e il suo gioco è ormai assimilabile a quello dei grandi dominatori del circuito. In semifinale troverà Tommy Paul, ma il pubblico del Foro Italico ha già scelto il suo eroe. Le parole di Ruud lo certificano meglio di qualsiasi statistica: “È semplicemente, immensamente, impressionante. È tutto quello che posso dire.” E forse basta davvero questo per comprendere la portata della prestazione di Jannik Sinner.