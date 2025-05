Roland Garros, standing ovation per Lehecka al primo punto contro Sinner: l’italiano vince e avanza agli ottavi

Sinner sta bene e non perde occasione per lanciare un segnale già al terzo turno del Roland Garros. In 20 minuti il Numero uno al mondo chiude il primo set con Lehecka con un 6 a 0 senza storia. La distanza tra i due tennisti è lampante, il ceco (che orbita attorno alla trentesima posizione in classifica), non riesce a controbattere alla maggior parte dei colpi dell’avversario. Il secondo set sembra la fotocopia del primo, con Sinner che prende subito distanza nel punteggio, e si porta senza fatica ad avere un break di vantaggio. Molte delle prime di servizio di Lehecka vengono rispedite al mittente con risposte vincenti, tutti i tentativi di variare il gioco del ceco sono inutili.

Quando il secondo set si avvia sul binario del secondo 6-0, con Sinner concentrato e determinato a non voler lasciare nemmeno un punto all’avversario, Lehecka riesce a vincere un game. Il suo punto infiamma la platea, costretta a guardare fino a quel momento qualcosa di simile a un allenamento del numero uno al mondo, piuttosto che un terzo turno di uno Slam. Tutti in piedi ad applaudire Lehecka che si prende un lungo applauso che rallenta anche la ripresa del gioco.

Sinner rallenta, la partita di chiude in poco più di un’ora e mezza con il risultato di 6-0, 6-1, 6-2. L’intenzione di Sinner, manifestata nelle interviste prepartita, era quella di non concedere troppe possibilità di punto all’avversario. Missione compiuta. Ottima partita che dimostra l’ottimo stato di forma del tennista italiano, pronto ad affrontare con serenità i prossimi turni della competizione. Agli ottavi di finale Sinner incontrerà il numero 17 al mondo, Rublev.