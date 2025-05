Sinner-Alcaraz, ultim’ora Internazionali d’Italia: finale ribaltata

In attesa della finalissima di domenica tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, arrivano delle notizie sorprendenti che ribaltano tutto.

L’esito delle semifinali degli Internazionali d’Italia è stato tutto sommato scontato. I due migliori tennisti al mondo si sfideranno in una finalissima emozionante, speciale e combattuta. Da una parte Jannik Sinner e dall’altra Carlos Alcaraz, due campioni che vengono giustamente considerati i migliori in circolazione, i portabandiera della nuova generazione.

Sinner, di rientro dalla squalifica di tre mesi per il tanto discusso caso Clostebol, ha faticato non poco a trovare il pass per la finale di domenica 18 maggio. Il talento altoatesino è partito malissimo nell’ultimo match contro l’americano Tommy Paul, perdendo il primo set con il passivo di 1-6. Per fortuna la classe e la continuità dell’azzurro si sono imposte nei set successivi, ribaltando la situazione.

Ugualmente dura ma meno in discussione la semifinale disputata da Alcaraz, che ha frenato i sogni di gloria dell’altro tennista italiano ancora in gara. Lorenzo Musetti ha giocato ai livelli del numero 2 al mondo, ma la forma strepitosa dell’atleta di Murcia ha fatto la differenza. Come anticipato già da tempo dagli analisti del tennis, l’epilogo del Foro Italico non poteva che presentare l’ennesimo duello Sinner-Alcaraz.

Scommesse Internazionali d’Italia: Sinner in vantaggio rispetto ad Alcaraz

Non potevano mancare, il giorno prima della finalissima degli Internazionali d’Italia, le previsioni dei bookmakers sulla vittoria del torneo singolare maschile. Molta incertezza sull’esito finale, visto che Sinner ed Alcaraz rappresentano il massimo che il tennis mondiale possa garantire ad oggi.

Con una certa dose di sorpresa, l’agenzia Betfair è convinta che Jannik abbia maggiori chance di vittoria rispetto al suo rivale diretto. Il trionfo a Roma di Sinner si gioca a quota 1,62 mentre una vittoria di Alcaraz è fissata a 2,25. Quote molto vicine, ma l’azzurro sembra avere i favori del pronostico dalla sua.

Previsioni sorprendenti dicevamo, non tanto per la qualità tecnica e del gioco di Sinner. Ma perché i bookies non tengono forse conto dello stato di forma di Alcaraz, che nei turni precedenti ha mostrato di essere tirato a lucido. Così come dello stop di tre mesi di Sinner per squalifica e dei recenti problemini fisici del campione di San Candido, tra dolori al polpaccio e qualche vescica che gli continua a dare fastidio.

Addirittura il risultato più probabile della finale per l’agenzia di scommesse sarebbe un secco 2-0 per Sinner, che si gioca 2,50 volte la quota. A 3,75 invece è valutato un 2-0 per Alcaraz, mentre si alzano le quote per il successo più combattuto (2 set a 1) per uno dei due contendenti. Vedremo se Jannik rispetterà i favori del pronostico.