Segnate tutti questo giorno sul calendario: sarà completamente gratis a Milano!

Non capita spesso di ottenere qualcosa senza pagare a Milano ma c’è un giorno da segnare sul calendario perché ci sarà una cosa che si potrà avere gratis.

Milano è la città “più europea e cosmopolita” d’Italia, fulcro della moda e di tante altre attività interessanti, come ad esempio quelle ricettive. Sono tante le persone che la visitano ogni anno, anche per la sua storia e la sua arte.

Chi ci abita sa, però, quanto il costo della vita sia alto qui, a cominciare dagli affitti o dai costi delle case, passando per i generi alimentari e i semplici servizi. Così, non è semplice credere che qui si possa ottenere qualcosa senza pagare, tranne che in un giorno, da segnare sul calendario, in cui ci sarà qualcosa completamente gratis a Milano. Ecco di cosa si tratta.

Cosa sarà completamente gratis per un giorno a Milano

A Milano ogni idea di business può funzionare: chi ha un minimo di spirito imprenditoriale può dare vita ad un’attività soddisfacente e remunerativa nel capoluogo lombardo, proprio perché qui c’è tanta gente dalla mente aperta e tanti turisti ogni anno.

Soprattutto dal punto di vista ricettivo, a Milano ci sono alberghi, b&b, case vacanze ma anche ristoranti di tutti i tipi, come quelli stellati, oppure altre attività che servono prodotti di ogni tipo. Sicuramente uno dei vanti della cucina italiana sono i dolci e fra questi si annoverano i gelati. Così, sta per aprire a Milano un nuovo punto vendita della Catena Vero, fondata 10 anni fa, e che in Italia si trova anche a Bologna.

Si tratta del terzo punto vendita aperto nella città meneghina. Gli altri due si trovano in Corso Garibaldi. Per l’occasione, c’è una data da segnare sul calendario: sabato 17 maggio 2025. In questo giorno, infatti, ci sarà gelato gratis per tutti. Nel nuovo punto vendita di Vero Milano, che aprirà in via Porta Ticinese 51/b, chiunque potrà ottenere un gelato gratis dalle 15.30 alle 20.

Non solo ma ci sarà anche musica dal vivo ed altre sorprese per festeggiare questo evento. Chiunque voglia assaggiare un ottimo gelato, fatto con ingredienti freschi e di stagione, dovrebbe segnare la data del 17 maggio 2025 sul calendario. Da Vero Gelato in via Porta Ticinese 51/b a Milano si potrà ottenere un delizioso gelato artigianale senza pagare nulla.