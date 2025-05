Sciopero dei treni nel weekend, occhio a questi orari: sarete completamente bloccati

Disagio per tante persone che usano i treni per spostarsi: nel weekend ci sarà uno sciopero che bloccherà molti pendolari. Ecco le date più problematiche.

Molte persone vanno a lavoro o si spostano utilizzando la propria auto ma altre invece prendono i mezzi pubblici come bus o treni. Effettivamente i pendolari trovano comodo spostarsi con i treni per raggiungere la destinazione di loro interesse ma nel weekend potrebbero trovare dei problemi.

Sì, perché nel fine settimana ci sarà uno sciopero dei treni che creerà non pochi disagi: le persone che usano questi mezzi saranno completamente bloccate. Ecco quando.

Quando ci sarà lo sciopero dei treni nel weekend

Uno sciopero dei treni può creare non poco disagio in coloro che utilizzano questo mezzo per i propri spostamenti, specie per andare a lavoro ma è quello che succederà nel weekend. Così, anche coloro che hanno organizzato una gita fuori porta, saranno in difficoltà.

Lo stop dei treni ci sarà in particolare domenica 11 maggio a Napoli e provocherà disagi per chi dovrà utilizzare la Circumvesuviana e le altre linee di EAV. In particolare la OS ORSA ha proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore per problematiche di organizzazione aziendale. Il servizio di trasporto è garantito dalle ore 05:30 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.

Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero. In particolare le prime partenze garantite dopo lo sciopero nella fascia di operatività del servizio dalle 5:30 alle 8:30 sono:

da Montesanto per Torregaveta 05:45;

da Fuorigrotta per Bagnoli 05:38;

da Quarto per Licola 05:44;

da Montesanto per Licola 05:36;

da Fuorigrotta per Montesanto 05:30;

da Torregaveta per Montesanto 05:38;

da Quarto per Montesanto 05:45;

da Licola per Montesanto 05:56

Le ultime partenze garantite prima dello sciopero nella fascia di operatività del servizio dalle 5:30 alle 8:30 sono:

da Montesanto per Torregaveta 08:15;

da Montesanto per Bagnoli 08:30;

da Montesanto per Licola 08:24;

da Torregaveta per Montesanto 08:08;

da Bagnoli per Montesanto 08:33 (treno delle 8:08 da Torregaveta);

da Licola per Montesanto 08:20.

Le prime partenze garantite dopo lo sciopero nella fascia di operatività del servizio dalle 16.30 alle 19.30 sono:

da Montesanto per Bagnoli 16:30;

da Montesanto per Torregaveta 16:45;

da Montesanto per Licola 16:48;

per Montesanto da Torregaveta 16:38;

per Montesanto da Bagnoli 16:47;

per Montesanto da Licola 16:44.

Mentre le ultime partenze garantite prima dello sciopero nella fascia di operatività del servizio dalle 16.30 alle 19.30 sono:

da Montesanto per Torregaveta 19:15;

da Montesanto per Bagnoli 19:30;

da Montesanto per Licola 19:12;

per Montesanto da Torregaveta 19:08;

per Montesanto da Bagnoli 19:33 treno 9191 da Torregaveta;

per Montesanto da Licola 19:08.

Ovviamente lo sciopero dei treni può mettere in difficoltà quanti usano questo mezzo di trasporto tutti i giorni per andare a scuola, all’università o a lavoro. Nella giornata di domenica, quando ci sarà il blocco, il consiglio è quello di acquistare i biglietti in anticipo tramite app, per evitare le code che ovviamente si creeranno alle biglietterie automatiche. Per i propri spostamenti in quella giornata scegliere alternative sostenibili come il bike sharing o i monopattini elettrici.