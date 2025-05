Ryanair lo odia, ma è l’oggetto che stravolge i tuoi viaggi: non pagherai più i bagagli

Fra qualche tempo non si dovranno più pagare i bagagli in aereo: procurandosi questo oggetto, odiato dalle compagnie low cost (come Ryanair), si potrà risparmiare davvero.

Sono tante le persone che, una volta al mese o in estate, decidono di prenotare dei voli con le compagnie aeree low cost. Effettivamente si possono trovare delle belle offerte, specie se si prenota con largo anticipo oppure durante i periodi di promozione.

Ma che fastidio dover pagare poi tanti soldi aggiuntivi per il bagaglio! Infatti molte low cost permettono di salire a bordo solo con una piccola borsa o bagaglio dove, a volte, non ci sta tutto ciò che si vorrebbe portare durante il proprio viaggio. Ma ora è arrivato un oggetto rivoluzionario, odiato dalle compagnie low cost, che ovvierà a questo problema dei bagagli, facendo risparmiare. Ecco di cosa si tratta.

L’oggetto per non pagare più i bagagli sulle compagnie aeree low cost (come Ryanair)

Quante volte capita che, dopo aver prenotato un biglietto aereo con una compagnia low cost, aggiungere i bagagli venga a costare ancora di più del volo stesso? Succede, ed è fastidioso. Questo perché nelle politiche di queste compagnie aeree, i bagagli non sono più compresi nel prezzo del biglietto.

Ma forse è arrivato un modo per aggirare questo ostacolo e risparmiare sui bagagli: basta infatti possedere questo oggetto geniale. Si tratta di un capospalla odiato da Ryanair e dalle altre low cost. Il suo nome è FlyOn Jacket e alla vista sembra un normale giubbino imbottito, se non fosse che l’interno è foderato con tante tasche (16 scomparti in tutto) in cui si possono mettere abiti e accessori per un viaggio di più o meno una settimana.

Può arrivare a pesare al massimo 7 kg e permette di evitare i costi aggiuntivi per i bagagli senza attirare troppo l’attenzione. Ai controlli di sicurezza tutti penseranno che è un capospalla normale ma in realtà è molto di più: è un bagaglio a mano indossabile, per così dire. Una volta a bordo del velivolo, basterà arrotolarlo e metterlo sotto il sedile, nel vano apposito per i bagagli a mano, per non avere ingombri e per affrontare il viaggio comunque in maniera confortevole.

Sembrerebbe davvero un oggetto geniale se non fosse che molti hanno il timore che prima o poi le compagnie aeree low cost, vedendo il successo di prodotti del genere, possano aggiungere una tariffa aggiuntiva per i cappotti voluminosi. Ma per il momento non sembra così perché gli standard internazionali non prevedono un pagamento per gli indumenti che si indossano, né per il volume degli stessi.

Il design della giacca è davvero innovativo e sembrerebbe che possa davvero aiutare a portare in vacanza tutto ciò di cui si ha bisogno senza pagare prezzi esagerati per i bagagli. Un’azienda milanese, la Diana Yanes Consulting, si è fatta carico del progetto e, con la sua campagna di crowdfunding su Kickstarter, ha raccolto finora 54.000 euro.

Certo è che il prezzo di listino di questo giaccone, fissato a 288 dollari (circa 264 euro), è abbastanza proibitivo e dunque non tutti potranno permetterselo. Ma magari coloro che viaggiano tanto faranno questo investimento che permetterà di risparmiare sui bagagli in aereo in maniera molto furba.