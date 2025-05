Roma, stop al traffico e strade chiuse tra poche ore: il motivo del blocco

Tra poche ora a Roma molte strade verranno chiuse e ci sarà uno stop importante al traffico. Il motivo del blocco è molto serio: ecco di cosa si tratta.

Siamo abituati a pensare che nella Capitale ogni giorno circolino migliaia di auto, moto, scooter e veicoli di persone che si spostano per lavoro o per altre ragioni. In effetti è proprio così e, specie negli orari di punta, il traffico è così congestionato che si cammina praticamente a passo d’uomo.

Ma fra qualche giorno si creerà una situazione quasi surreale perché ci sarà uno stop al traffico e verranno chiuse diverse strade. Il motivo del blocco è serio e tutti dovrebbero sapere quando appunto ci sarà questo stop alla viabilità. Ecco cosa sapere.

Quando ci sarà lo stop al traffico a Roma

Fra qualche giorno molte strade di Roma verranno chiuse e ci sarà uno stop importante al traffico: questo a causa della seconda edizione del progetto “Road to Zero” pensato da Lega Serie A, Sport e Salute, Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità in occasione della finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025.

In pratica, in occasione del match all’Olimpico tra Milan e Bologna che si terrà mercoledì 14 maggio dalle 21, ci sarà questo blocco al traffico e molte strade chiuse. Ma per permettere ai tifosi di raggiungere lo stadio, verranno potenziate le metro e i bus. In particolare, per la giornata di mercoledì, sarà prolungato l’orario delle metropolitane fino all’1,30 di notte (come nel week end).

Saranno potenziate le linee 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982 del trasporto pubblico di superficie verso lo stadio Olimpico e saranno messe a disposizione navette dedicate al trasporto delle persone con disabilità. Si potrà raggiungere lo stadio anche in bici, in monopattino, in scooter, in taxi o tramite il car sharing, grazie alla collaborazione con i servizi di sharing autorizzati da Roma Capitale.

Su una mappa digitale della mobilità verranno appunto segnalati i parcheggi dedicati per mezzi condivisi, stalli per biciclette, aree di sosta preferenziale e snodi intermodali per lo scambio tra diversi mezzi di trasporto. Infatti l’obiettivo di questa iniziativa è proprio quello di disincentivare l’uso del proprio mezzo privato ma di prendere i mezzi pubblici che, fra l’altro, per l’occasione della Finale di Coppa Italia sono gratuiti per tutti coloro che abbiano il biglietto per l’incontro.

Fra qualche giorno dunque ci sarà questo stop al traffico e, come detto, verranno anche chiuse diverse strade: entro le 17 di mercoledì, ci saranno chiusure al traffico in viale Tor di Quinto (nel tratto compreso tra via Civita Castellana e piazzale di Ponte Milvio), lungotevere Maresciallo Diaz (tra via Antonino di San Giuliano e piazza Lauro De Bosis), Ponte Duca d’Aosta, lungotevere Cadorna, Fellini, Della Vittoria e Oberdan, piazzale Maresciallo Giardino, piazza del Fante e piazza Monte Grappa.

Chiusure previste anche su via dei Monti della Farnesina. Sono esclusi da queste limitazioni i veicoli di soccorso pubblico e pronto intervento, quelli dei residenti, quelli utilizzati dagli steward dello stadio, i mezzi dotati di pass e autorizzati. Possono circolare anche i ciclomotori, i motoveicoli a due o tre ruote e le biciclette. Infine, i pullman con i tifosi del Bologna che arriveranno a Roma potranno parcheggiare nell’area di Macchia della Farnesina.

Le auto e i minivan potranno, invece, potranno essere parcheggiate nella zona di viale XVII Olimpiade-Villaggio Olimpico. Il parcheggio dei pullman per i tifosi del Milan sarà invece nell’area dei lungotevere della Vittoria/Oberdan, mentre le auto e i minivan potranno sostare nell’area di piazzale Clodio.