Ritiro Berrettini, annuncio sconcertante in diretta: tifosi al tappeto

Si torna a parlare del ritiro di Matteo Berrettini durante gli Internazionali d’Italia. Arriva una stoccata molto dura nei confronti del tennista romano.

Se il tennis azzurro da un lato sta vivendo un momento magico, grazie ai successi di alto livello dei vari Jannik Sinner, Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti, dall’altra parte ci si dispera per la sfortuna che perseguita un altro protagonista di questo sport. Ovvero Matteo Berrettini, uno dei più talentuosi tennisti azzurri della sua generazione.

Fino a qualche anno fa Berrettini si era attestato come presenza stabile nella top 10 del ranking ATP, arrivando a sfiorare una clamorosa vittoria sull’erba di Wimbledon nel 2021. Poi è incominciato il suo calvario, tra infortuni, stop muscolari, cali di rendimento e difficoltà a tornare ai livelli di un tempo. Tanto da uscire persino dalla lista dei migliori 100 tennisti internazionali.

In un momento nel quale Berrettini sembrava aver ritrovato smalto e continuità, è giunto l’ennesimo problema serio ai muscoli addominali. Negli occhi dei tifosi c’è ancora la scena del suo ritiro tra le lacrime agli Internazionali d’Italia, durante il match contro Casper Ruud. Il romano ha dovuto sventolare bandiera bianca per il dolore, facendo presagire il peggio.

Berrettini aspramente criticato da Bertolucci: “Cuore? Macché, ha fatto una cavolata”

In molti hanno intuito come Berrettini abbia sottovalutato le prime avvisaglie, arrivate durante gli Open di Madrid, di un nuovo infortunio muscolare. Ha fatto di tutto per recuperare e partecipare agli Internazionali nella sua Roma, ma tutto ciò non gli ha evitato un ritiro obbligato e doloroso.

A fare chiarezza sull’accaduto, anche con una certa dose di severità, c’ha pensato Paolo Bertolucci, ex storico tennista italiano, protagonista della prima “golden age” del nostro tennis. Intervistato da Fanpage, Bertolucci ha lanciato una stoccata molto dura sulle scelte di Berrettini.

“Ma quale cuore, ha fatto una cavolata! – ha ammesso Bertolucci senza risparmiarsi – Matteo ha voluto per forza giocare il doppio con il fratello Jacopo per fargli un regalo. Il quale non è all’altezza di un torneo simile. Doveva centellinare le energie, invece ha giocato il doppio la sera prima del match con Ruud. Avrei pensato prima al singolare, poi se mi sentivo bene anche al doppio. A livello familiare uno si gestisce come crede, ma a me non convince”.

Dunque Bertolucci ha fatto chiaramente intendere come a peggiorare la situazione sia stata la partecipazione, evitabile, al torneo di doppio con il fratello Jacopo. Il cuore in questo caso ha battuto la ragione e la strategia, visto che il sovraccarico fisico ha giocato un brutto scherzo a Matteo.