Prevost novello Bergoglio? Dobbiamo farci una domanda su questa uscita del 2021

Come ho già sottolineato, è indubbiamente troppo presto per esprimere un giudizio articolato, complessivo e definitivo sulla figura di Papa Leone XIV, eletto solo pochi giorni fa. Potremo valutarlo compiutamente solo col tempo, quando egli si rivelerà gradualmente, manifestando il suo reale orientamento attraverso i gesti e le parole.

Il simbolismo del nome

Per ora, possiamo solo congetturare sulla base delle sue posizioni precedenti e della sua collocazione rispetto ai grandi temi del nostro tempo, così come si è delineata negli anni passati. Prevost ha recentemente dichiarato di aver scelto il nome di Leone XIV perché, a differenza di Francesco, che “dialogava coi lupi”, il leone li caccia senza pietà. Questo potrebbe significare che Prevost intende combattere i lupi del nichilismo finanziario, responsabili – secondo alcuni – dell’evaporazione del cristianesimo. Se così fosse, come molti sperano, egli potrebbe proseguire la linea eroica di Ratzinger, impegnata nella difesa del cristianesimo contro la sua dissoluzione in favore della civiltà del nulla, dominata da tecnica e capitale.

La continuità con Bergoglio

Tuttavia, non si può ignorare che Prevost è stato un fedelissimo di Bergoglio, il che solleva il sospetto che possa rappresentare una sorta di Papa Bergoglio II. A tal proposito, è lecito interrogarsi sulla sua posizione durante l’emergenza terapeutica degli anni passati. Un video del 20 agosto 2021 offre elementi utili per comprendere il suo reale orientamento: in esso Prevost invita a riflettere sull’importanza di prendersi cura della salute e incoraggia la partecipazione alle campagne di vaccinazione, definendo, in linea con Papa Francesco, tale gesto come “atto d’amore”.

Un amore imposto?

La continuità con Bergoglio si manifesta anche nel modo di concepire le benedizioni di massa col cosiddetto “Santissimo Siero” come gesto d’amore. Tuttavia, come già osservato a suo tempo, è singolare definire amore ciò che viene imposto coattivamente o tramite ricatto, come è avvenuto durante l’emergenza sanitaria. In termini icastici, un atto d’amore imposto si chiama tecnicamente stupro. In questo senso, sebbene sia prematuro un giudizio complessivo sulla figura di Prevost, non mancano gli indizi che lasciano intravedere traiettorie preoccupanti. C’è il concreto rischio che egli prosegua, con solerzia, l’opera di picconamento del cristianesimo già avviata da Bergoglio, in aperta antitesi con la linea di Ratzinger.



Come sostenuto più volte, anche nel nostro libro La fine del cristianesimo, Bergoglio ha favorito l’evaporazione della fede, rendendo il buon cristiano indistinguibile dal buon consumatore, con una fede low-cost, priva di trascendenza e tutta rivolta al mundus, interpretato in chiave liberal-progressista. Vedremo presto quale sarà il vero posizionamento di Prevost, e, come già detto, spero sinceramente di sbagliarmi nel considerarlo un continuatore di Bergoglio. Le premesse, comunque, non sono le migliori.

