Paolini, spunta un retroscena: incredibile quanto accaduto a Roma

Svelato qualcosa di davvero sorprendente dopo gli Internazionali per quanto riguarda Jasmine Paolini, la tennista italiana in grande spolvero.

Non solo Jannik Sinner. Il tennis italiano oggigiorno vanta la presenza di una grande protagonista in ambito femminile, che sta vivendo un periodo a dir poco luminoso. Parliamo ovviamente di Jasmine Paolini, l’atleta di origini toscane che si sta confermando tra le migliori in circolazione.

La Paolini è reduce dalla doppia splendida vittoria agli Internazionali d’Italia, accolta dal tifo caloroso del pubblico nostrano a Roma. Per lei successo sia nel torneo singolare femminile, dove ha annichilito la numero 4 al mondo Coco Gauff in finale, sia nella competizione del doppio, assieme ad un’altra fuoriclasse nostrana come Sara Errani.

Grazie a questi trionfi, Jasmine è salita al numero 4 del ranking WTA, scavalcando tenniste di assoluto valore come Swiatek ed Andreeva. Ma un’altra domanda nasce spontanea: quanto ha intascato a livello economico la Paolini dopo il successo di Roma? Sicuramente una cifra tutt’altro che bassa e dimenticabile…

Gli Internazionali fanno ricca la Paolini: ecco quanto ha incassato per le vittorie nel singolare e nel doppio

Davvero niente male ciò che si è messa in tasca Jasmine Paolini dopo l’impresa agli Internazionali, che ha certificato la sua versatilità nel singolare e nel doppio. La tennista nativa di Castelnuovo di Garfagnana è riuscita a guadagnare complessivamente più di un milione di euro!

Precisamente nelle tasche di Jasmine finiranno 1.077.670 euro, frutto degli 877.390 euro aggiudicati grazie alla vittoria del torneo femminile singolare ed i 200.280 euro per il torneo di doppio. Quest’ultima cifra è stata vinta anche da Sara Errani, sua compagna di squadra e pure lei meritevole di passare alla cassa.

Grazie alla doppietta sulla terra rossa di Roma, la Paolini diventa dunque l’atleta più pagata di questo torneo Master 1000. Infatti Carlos Alcaraz, vincitore del singolare maschile, si è portato a casa 986.030 euro, circa cento mila euro in meno rispetto alla campionessa azzurra.

I dati sui premi, ufficializzati dalla Federazione internazionale di Tennis, confermano come gli Internazionali d’Italia siano uno degli appuntamenti del calendario con gli incassi più redditizi per i partecipanti. Resta aperta la discussione sulla differenza di ricompense tra tabellone maschile e quello femminile, ma qui si fa strada anche il discorso della visibilità e degli introiti da sponsor, che va a premiare ancora oggi maggiormente il circuito ATP. Detto questo, la Paolini non può che essere soddisfatta per ciò che ha dimostrato sul campo e per quello che le è ritornato a livello di incasso.