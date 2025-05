Officina Municipale Anagni, Career Day il 3 giugno ad Anagni

Martedì 3 giugno si svolgerà a partire dalle ore 9.00 presso la sala della Ragione nel comune di Anagni il Career Day, una giornata aperta a tutti, pensata per chi cerca lavoro, vuole avviare un progetto o semplicemente desidera conoscere meglio il mondo delle imprese locali e delle opportunità professionali.

Durante l’evento sarà possibile incontrare aziende del territorio, sostenere colloqui, partecipare a workshop sull’innovazione e ricevere supporto per lo sviluppo di nuove idee.

L’iniziativa, realizzata da Energenia Istituto di Ricerca e Sviluppo, è realizzata nell’ambito del progetto Officina Municipale, promosso dal Comune di Anagni ed è finanziato dalla Regione Lazio attraverso Fondo Sociale Europeo (FSE+) 2021–2027, Priorità 1 “Occupazione”, Obiettivo ESO4.2 – AC 19.

“Con il progetto Officina Municipale – dichiara l’Assessore alla Cultura Carlo Marino – vogliamo mettere in rete il potenziale del nostro territorio, valorizzando i lavoratori, le competenze e la capacità delle nostre imprese di innovare. Il Career Day non è solo un evento di orientamento, ma un’occasione concreta per costruire percorsi di sviluppo condivisi tra cittadini, aziende e istituzioni. È un investimento nel presente per generare futuro.”

Serve aiuto per il curriculum o per partecipare all’evento?

Puoi rivolgerti allo sportello dell’Officina Municipale presso la Biblioteca Labriola in Via Garibaldi 21, Anagni ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 18:30.

Un’occasione concreta per chi cerca lavoro, vuole mettersi in gioco o immagina un nuovo inizio.

Contatti e prenotazioni:

[email protected] – 375 8470481