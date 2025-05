Segnatevelo: faranno marcia indietro e diranno che “abbiamo scherzato”

Oggi parliamo di inflazione: non è l’inflazione la paura dei mercati. L’aumento dell’oro ha fatto pensare a molti che i mercati temono l’inflazione, ma l’analisi può essere diversa.

I dazi introdotti da Trump e poi sospesi per 90 giorni hanno avuto un impatto significativo, causando prima un crollo delle borse – che poi sono tornate a valori più accettabili – perdendo circa un ottavo del loro valore dai valori stellari di febbraio (quindi un fatto tutto sommato normale).

Dunque diciamo che quella è una presa di posizione, non è un crollo come alcuni per ragioni politiche cercavano di dimostrare. Il dollaro si è indebolito di circa il 10% rispetto alle altre valute e attenzione, perché a tal proposito oggi voglio darvi l’informazione più importante dei prossimi anni.

Cosa sono gli Esg

ESG sta per Environmental, Social and Governance ed esprime una valorizzazione dell’impatto aziendale in forma di rating. Spesso conosciuto come rating di sostenibilità si tratta di un voto che rappresenta l’impatto ambientale, sociale e di governance di una impresa o di una organizzazione che opera sul mercato.

“Reshoring”, una parola che sentirete

Voi sapete che sono anni che dico “guardate che cambierà il mondo Esg”, “guardate che cambieranno le politiche europee”: bene, adesso vi anticipo quello che succederà nei prossimi anni. Si chiama “reshoring“, e in economia si traduce praticamente nel riportare indietro tutto il percorso della globalizzazione degli ultimi 30 anni.

Trent’anni fa, quando io andavo all’università, mi spiegavano che bisognava andare a produrre in Cina e in India perché loro erano poverini, piccolini e stupidini, e che noi avremmo avuto l’intelligenza del mondo perché noi europei eravamo quelli veramente intelligenti. Tutti gli altri? Operaietti. Ecco, questa cultura è deficiente, nel senso letterale che deficie, è mancante di un pezzo di analisi, e cioè che la stupidità umana è universalmente distribuita a tutte le latitudini e che, conseguentemente, ne abbiamo una buona dose anche noi, come del resto le nostre amministrazioni centrali europee dimostrano pervicacemente ogni giorno. Risultato, dopo 40 anni di globalizzazione facciamo marcia indietro.

Il primo che lo sta facendo è Trump, riportando in America tutto quello che prima era catena produttiva e soprattutto catena di fornitura che era stata appaltata al sudest asiatico. Quindi ovviamente questo parte con la Cina, poi con l’Unione Europea e poi, ovviamente, io credo che possa essere un giro di vite complessivo.

E’ quindi molto probabile che nei prossimi mesi ed anni voi sentirete sempre più questa parola: “reshoring”. Che vuol dire sostanzialmente che facciamo marcia indietro. “Abbiamo scherzato”.

Malvezzi Quotidiani – Comprendere l’economia umanistica con Valerio Malvezzi