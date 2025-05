Leclerc spodestato, classifica completamente ribaltata!

Charles Leclerc non primeggia più in questa speciale classifica. Il pilota monegasco della Ferrari deve cedere il passo.

I tifosi della Ferrari attendono un ritorno alla vittoria che manca ormai da moltissimo, troppo tempo. Era il 2008 quando Kimi Raikkonen riuscì a vincere l’ultimo titolo mondiale di Formula 1, anche con un pizzico di sorpresa. Sono più di 16 anni dunque che un pilota sulla monoposto di Maranello non riesce a trionfare, ma nonostante ciò Ferrari resta un brand ed una scuderia amatissima in tutto il mondo.

Ecco perché Charles Leclerc, che da diversi anni rappresenta la grande speranza dei ferraristi per tornare al trionfo automobilistico, è osannato ed amato da tutti i tifosi. Il classe 1997 è un talento assoluto delle quattro ruote, ma nel recente passato ha dovuto abbandonare spesso i sogni di gloria anche per via di monoposto tutt’altro che affidabili e per strategie tecniche che non hanno dato i risultati sperati.

L’amore e la vicinanza dei ferraristi a Leclerc si è concretizzata qualche tempo fa, quando fu messo all’asta un casco utilizzato in pista dallo stesso pilota. La vendita di questo strumento da corsa ottenne la cifra record di 262 mila sterline; il casco in questione era quello usato nel GP di Monaco 2023, con il ricavato devoluto in beneficenza per gli aiuti post alluvione in Emilia-Romagna.

Polverizzato il record di Leclerc: il casco del mitico Senna venduto a cifre imbarazzanti

Per mesi dunque il casco di Charles Leclerc è diventato una sorta di icona dal punto di vista dell’oggettistica di Formula 1 per il prezzo battuto all’asta. Ma qualche giorno fa il monegasco è stato spodestato da questa particolare classifica, a causa dell’entrata in scena di un altro casco leggendario.

Si tratta di quello indossato da Ayrton Senna, mito indimenticato della F1, durante il Gran Premio del Belgio del 1992. La casa d’aste RM Sotheby’s ha venduto questo oggetto per la cifra record di 720 mila sterline, circa 850 mila euro al cambio attuale. In un batter d’occhio Senna ha infranto il record di Leclerc con il prezzo più alto mai pagato per un casco da gara.

Ovviamente oltre al valore sportivo dello strumento, c’è dietro tutta l’iconicità di Ayrton, pilota brasiliano considerato tra i migliori di sempre in F1, la cui vita fu spezzata improvvisamente il 1 maggio 1994, a causa di un incidente mortale nel gran premio di San Marino.

Il casco di Senna venduto per la cifra spasmodica appena citata fu prodotto da Shoei, in una versione su misura del modello X-4. Presenta la storica livrea gialla con inserti verdi e blu a rappresentare le origini brasiliane del pilota, insieme ai loghi degli sponsor McLaren e Honda. Durante il GP del Belgio del ’92 in cui Senna indossò questo casco, lo stesso brasiliano si rese protagonista di un soccorso in pista ad Erik Comas, pilota rimasto incosciente dopo uno schianto ed a cui Ayrton prestò per primo gli aiuti necessari.