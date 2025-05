Lazio, Orsi ▷ “Baroni? Io davvero non so cosa si aspettassero…”

Dopo settimane di alti e bassi, la Lazio di Baroni si ritrova immersa in un momento di forma tutt’altro che rassicurante. Il pareggio casalingo contro il Parma dello scorso lunedì, ha lasciato l’amaro in bocca all’ambiente biancoceleste, complice una prestazione opaca e priva di slancio, che ha ulteriormente alimentato i dubbi sorti dopo la clamorosa eliminazione in Europa League contro il Bodo Glimt. Due passaggi a vuoto pesanti, sia per le ambizioni stagionali sia per la credibilità di Marco Baroni, la cui panchina – mai davvero salda – per molti fra gli addetti ai lavori è tornata seriamente in discussione.

Nonostante la Lazio sia ancora ampiamente in corsa per un posto in Champions League, sono molti infatti che mettono sotto la lente d’ingrandimento le sue scelte tecniche, la gestione dello spogliatoio, oltre alla capacità di incidere nei momenti chiave della stagione. Non è assolutamente d’accordo il nostro Nando Orsi, che in diretta su Radio Radio Mattino – Sport e News ha parlato molto bene dell’allenatore ex Verona, definendo eccessive e ingiuste le critiche nei suoi confronti.

Lazio, Orsi: “Baroni ha superato l’esame: ha dimostrato di essere un allenatore da top club”

“Mah, io non so cosa si aspettavano da Baroni… Se da Baroni si aspettavano la Champions League, è ovvio che se non la conquistano devono metterla in discussione. Ma se ci si aspettava un’annata dove potesse dimostrare di poter allenare una delle squadre più importanti d’Italia, penso che abbia superato l’esame perché. Se a quattro domeniche dalla fine, la Lazio è a ancora in corsa per la Champions, a soli 2 punti, vuol dire che il lavoro fatto è stato buono. Poi dopo sì, ci sono stati degli errori di inesperienza, nonostante l’età. Però quest’anno tutte le componenti della Lazio hanno sbagliato qualcosa: dalla società, ai giocatori, passando all’allenatore. Ma parlando di Baroni nello specifico, credo che abbia superato pienamente l’esame, e che quindi si meriti di essere riproposto anche l’anno prossimo per proseguire con questo progetto“.

