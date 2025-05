Lazio, Focolari ▷ “Baroni deve andare via. Basta vendere fumo ai laziali!”

BARONI IN DISCUSSIONE – La Lazio chiude nel peggiore dei modi una stagione segnata da alti e bassi. Davanti al pubblico dell’Olimpico, arriva un’amara sconfitta contro un Lecce in 10 uomini, capace comunque di portare via tre punti fondamentali per la salvezza. Decisiva la rete di Coulibaly al 43’, la sua prima in campionato, che sancisce il successo giallorosso e certifica, al tempo stesso, il fallimento sportivo dei biancocelesti.

Lecce salvo, Lazio fuori dall’Europa

L’espulsione di Pierotti nel finale di primo tempo sembrava poter cambiare l’inerzia della gara, ma la Lazio è apparsa sterile e confusa, incapace di reagire con lucidità. Il Lecce, compatto e determinato, ha difeso con ordine e ha conquistato una salvezza storica, centrando per la prima volta la quarta partecipazione consecutiva in Serie A.

Dall’altra parte, la situazione è completamente opposta. La Lazio chiude al settimo posto, superata anche dalla Fiorentina, che con la vittoria sull’Udinese ha strappato l’ultimo pass per la Conference League 2025/2026. Una beffa doppia: la Viola giocherà la competizione europea per la quarta stagione consecutiva, mentre i biancocelesti restano fuori dalle coppe europee per la prima volta dal 2015-16.

Numeri impietosi e stagione da archiviare

I numeri sono impietosi: appena 7 vittorie interne in tutto il campionato, un dato così negativo che non si registrava dalla stagione 2009-2010. Lo Stadio Olimpico, che avrebbe dovuto essere un fortino, si è trasformato in un terreno di incertezze e delusioni.

Il bilancio finale parla chiaro: stagione deludente, obiettivi mancati e una classifica che non rispecchia le ambizioni del club.

Lazio, è tempo di bilanci: Baroni in discussione

Con la stagione finita, è arrivato il momento di fare i conti. Oltre ai giocatori, anche lo staff tecnico sarà oggetto di valutazioni approfondite. In particolare, stando alle ultime indiscrezioni, la posizione di Marco Baroni sarebbe tutt’altro che solida. A riguardo, in diretta su Radio Radio Lo Sport, Alessandro Vocalelli e Furio Focolari sono stati categorici: la Lazio deve puntare su altri allenatori!

Lazio, Focolari: “Baroni? L’ho sempre difeso, ma deve andare via. Non basta però cambiare allenatore…”

“Si deve ripartire da Baroni o no? La risposta è no, senza tanti giri di parole. Non ci sono più le condizioni perché lui resti alla Lazio, perché non ha la fiducia dell’ambiente esterno, né dell’ambiente interno. Per cui in questo modo è inutile andare avanti. Poi faremo altre trasmissioni per capire se è la prima responsabilità o se comunque cambiando l’allenatore si è risolto il 20, il 30, il 50, l’80 per cento dei problemi. Non lo so, ne discuteremo, però a questo punto io penso che la Lazio dovrebbe cambiare allenatore e prendere un altro di cui ha fiducia, perché io sento dire che lui ha rotto la fiducia con la squadra. Da quello che percepisco nell’aria io, però, la vera frattura è con la società.”

— Alessandro Vocalelli, Radio Radio Lo Sport

“La partita di ieri contro il Lecce ha segnato un momento bassissimo. Oggi abbiamo Baroni, domani avremo i marchesi, o i conti, o i duchi… Un altro allenatore, chiamatelo come volete. Ma faremo gli stessi discorsi, staremo qui a dire le stesse cose. Devono cambiare le basi… Non ci devono far credere che hanno acquistato dei fenomeni quando in realtà hanno acquistato dei giocatori modesti. Non ci devono far credere alla luna. Alla luna, il tifoso laziale, non ci vuole credere più. Basta. Quindi ha ragione Alessandro, ma – a collo torto – Baroni deve andare via.”

— Furio Focolari, Radio Radio Lo Sport