Lacrime nello sport italiano, addio a una star assoluta: il messaggio struggente

Lo sport italiano perde un altro grande protagonista. La decisione è arrivata nelle scorse ore e ha fatto già commuovere moltissimi appassionati.

È sempre un colpo al cuore per i tifosi quando un proprio beniamino sportivo decide di dire basta, di scrivere la parola fine alla propria avventura agonistica. Decisioni sofferte che non possono non commuovere gli appassionati, che magari per anni hanno apprezzato e tifato le gesta dell’atleta in questione.

L’ultimo addio legato al mondo dello sport arriva dal tennis, che in questi giorni è entrato nella fase calda della stagione. Dopo gli Internazionali di Roma arriva immediatamente il Roland Garros, uno dei tornei del Grande Slam sulla terra rossa di Parigi. L’appuntamento ideale per una grande tennista italiana per dare l’addio.

La protagonista in questione è Sara Errani, una delle tenniste azzurre più forti e dotate degli ultimi 30 anni. Una vera e propria icona del mondo delle racchette, la quale ha deciso di prendere l’amara ma dovuta decisione nelle scorse ore, annunciandolo con un post sul proprio profilo Instagram.

Sara Errani dice addio ai tornei di singolare: continuerà solo con il doppio

L’addio della Errani però non è definitivo né totale. La tennista italiana infatti ha annunciato che non giocherà più alcun torneo di singolare, chiudendo con questa specialità nella propria carriera. L’ultima gara di singolo è stata quella di giovedì nei turni di qualificazione del Roland Garros.

Sara, dopo la sconfitta con la tedesca Friedsam, ha detto basta. Il commento su Instagram dice tutto: “Non so da dove iniziare… Non riesco a smettere di piangere per il dispiacere: oggi è stata la mia ultima partita di singolo a tennis. Non mi piace essere al centro dell’attenzione e non ho voluto dare importanza a questo momento… forse perché inconsciamente volevo giocarla come tutte le altre, pensando solo a lottare e a provare a vincerla”.

Nonostante la tennista nativa di Bologna non abbia lasciato definitivamente il tennis agonistico, si tratta per lei di un momento molto sentito e commovente. La sua carriera nel singolare parla di 9 tornei WTA vinti (l’ultimo nel 2016 a Dubai), di una finale agli Open di Francia persa contro Marija Sharapova nel 2012 e di un piazzamento n°5 nel ranking mondiale come suo massimo risultato in carriera.

Sara Errani, a 38 anni compiuti, continuerà solo nel doppio. Una specialità che le sta regalando grosse soddisfazioni, come visto nell’ultimo anno. Nel 2024 ha conquistato l’oro olimpico e qualche giorno fa ha trionfato agli Internazionali d’Italia, sempre in coppia con Jasmine Paolini.