Kennedy Jr frena il guadagno di funzione ▷ Frajese: “E a settembre tirerà fuori i dati sui vaccini”

L’amministrazione Trump ha deciso lunedì di limitare i finanziamenti ad alcune ricerche scientifiche sospettate di aver scatenato la pandemia Covid.

Lo zampino di Robert Kennedy Jr c’è, ma Donald Trump l’aveva comunque promesso in campagna elettorale. Il governo statunitense ha scelto di limitare i finanziamenti a ricerche scientifiche considerate importanti per studiare i virus, ma che da anni sono al centro di preoccupazioni circa etica e sicurezza. Stiamo parlando delle ricerche sul “guadagno di funzione” (“gain of function“). “Detto in maniera molto semplice – spiega il dott. Giovanni Frajese in diretta – significa andare ad alterare il genoma di un virus mettendoci pezzi di altri virus che lo rendano più patogeno e più letale se possibile“, con lo scopo di osservare ciò che succede in seguito.

Come anticipato, queste ricerche sono state oggetto di preoccupazione su etica e sicurezza. Si pensa infatti da tempo, per esempio, che il COVID possa essere nato in tal maniera, uscendo da un laboratorio di Wuhan. Teoria etichettata inizialmente come “complottista” ma che ha trovato riscontri nel tempo. Anche la CIA a gennaio ha sostenuto la possibilità che il COVID non fosse naturale e che fosse uscito da un laboratorio.

La mossa di Trump e Kennedy

“Questo è un giorno storico“, ha detto Robert Kennedy Jr, ministro della Salute degli Stati Uniti, in merito al provvedimento della Casa Bianca che limita i finanziamenti alle ricerche sul gain of function. Il ministro ha inoltre accennato come le ricerche sul guadagno di funzione siano state negli anni sfruttate per sviluppare armi biologiche “molto devastanti“, dice in piedi vicino alla scrivania del Presidente.

“Era ora”, commenta Frajese. “Un minimo di buon senso. Francamente che le armi biologiche ce le dobbiamo costruire usando i soldi dei contribuenti per poi sapere che prima o poi finiranno addosso a noi, sembra veramente Tafazzi all’ennesima potenza. A livello medico l’America sta aprendo una strada completamente diversa: finalmente si potrà iniziare a discutere di scienza, di dati e di verità. Kennedy ha anche detto che a settembre tirerà fuori già i dati per vedere quanto sono efficaci e sicuri i vaccini precedenti“.