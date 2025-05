Jasmine Paolini è la regina di Roma, battuta in finale Coco Gauff

Il tennis è sempre più lo sport nazionale: Jasmine Paolini batte in finale Coco Gauff e vince gli Internazionali di Tennis a Roma. L’italiana alza in trionfo il trofeo al cielo di Roma, in mezzo all’ovazione del pubblico, applaudita da Mattarella. Una finale dominata dall’Italiana capace in due set di chiudere una partita che, tabellone alla mano, la vedeva partire da sfavorita. La finale, combattuta nel primo set terminato 6-4 in favore della giocatrice di casa, non ha avuto storia nel secondo set, terminato 6-2. Paolini ha espresso il suo miglior tennis nel momento più importante e si è portata a casa il secondo WTA 1000 in carriera.

Primo set

Nel primo set Jasmine Paolini gioca in maniera più accorta della sua avversaria americana. Nel dna della Gauff ci sono colpi potenti, ma sempre al limite. La statunitense gioca sempre in spinta, mette in campo tanti vincenti, ma sbaglia troppo. Paolini gioca in maniera più accorta, spinge quando è necessario, si difende al meglio quando la statunitense prova a prendere ritmo. L’attenzione dell’italiana porta frutti, la spregiudicatezza della Gauff no. La statunitense sbaglia troppo, commette diversi doppi falli ed errori non forzati. Ecco allora che la giocatrice di casa, dopo il primo break di vantaggio, deve amministrare il distacco fino al 6-4 del primo set.

Secondo set

Il secondo set riparte esattamente come il precedente. La Gauff sbaglia molte prime di servizio, mette in campo tante seconde molto lente e negli scambi prolungati molto spesso ha la peggio. Paolini gioca un grande tennis e si trova a servire sul 3 a 0. Dopo aver perso il servizio, sul 3 a 1, la Paolini gioca il punto migliore della Partita, lascia il servizio della Gauff a 0 e si rimette a tre punti di distacco dall’avversaria. L’unica reazione della statunitense arriva sul 5 a 1 quando riesce a salvare in più occasioni il punto e ad allungare la partita fino al 6-2 finale.