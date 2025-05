Jacobs fuori, colpo di scena in vista del Mondiali: scelta definitiva

Arriva la clamorosa decisione dell’atletica leggera azzurra: Marcell Jacobs non parteciperà alla gara internazionale, la scelta fa già discutere.

Gli appassionati di atletica leggera in Italia sperano sempre di rivedere Marcell Jacobs trionfare nelle sue specialità. Parliamo dello sprinter nativo di El Paso, che nel 2021 fece sognare e gioire tutti i tifosi nostrani con la doppia medaglia d’oro conquistata durante le Olimpiadi di Tokyo.

Un uomo da record, capace di superare la concorrenza internazionale ed imporsi in quella che è la gara di velocità per eccellenza, la finale dei 100 metri maschili. Per poi replicare nella successiva staffetta azzurra 4×100, dove l’apporto di Jacobs fu determinante.

Peccato che gli anni a seguire non siano stati ugualmente positivi per il talento originario di Desenzano del Garda, tra infortuni e rendimenti meno brillanti. Il 2025 poteva, anzi doveva, essere l’anno della sua rivalsa, con l’obiettivo di arrivare carico all’appuntamento più atteso, i Mondiali di atletica a Tokyo. Ma sul più bello, quando Jacobs stava preparando un ritorno ai 200 metri, è arrivata la lesione al retto femorale che lo ha escluso da diverse competizioni.

Niente Mondiale di Staffetta per Marcell Jacobs: ecco la composizione del quartetto azzurro

Un infortunio che potrebbe tenerlo fuori almeno fino al mese di giugno, quando tenterà di rientrare in tempo per il Golden Gala di Roma ed abbracciare così il pubblico italiano. Uno degli appuntamenti che invece Jacobs sarà costretto a saltare al 100% è il Mondiale di Staffetta, i cosiddetti World Relays, che si tengono in questo weekend a Guangzhou, in Cina.

Niente da fare per l’ex campione olimpico, che deve dire addio alla possibilità di tornare a competere in questa specialità per il momento. Agli World Relays non sarà l’unica defezione tra le fila azzurre, visto che anche Zaynab Dosso, velocista italo-ivoriana che ha già ottenuto buonissimi risultati nella staffetta italiana femminile, è stata costretta al forfait per infortunio.

Senza la punta di diamante Jacobs, il direttore tecnico Antonio La Torre si affiderà automaticamente a Filippo Tortu come leader del quartetto maschile nei World Relays. Il brianzolo sarà schierato nell’ultima frazione, assistito dai suoi compagni storici Fausto Desalu e Lorenzo Patta, anche loro campioni olimpici a Tokyo. A sostituire Marcell è stato chiamato Matteo Melluzzo, che correrà la seconda frazione.

Il Mondiale di Staffetta è evento fondamentale anche per la qualificazione ai Mondiali di atletica leggera 2025 che si terranno a Tokyo dal 13 settembre prossimo. In questo caso si assegneranno 14 dei 16 posti disponibili per le staffette. L’Italia della 4×100 è considerata tra le squadre favorite, visto l’oro olimpico già ricordato, la vittoria agli Europei di Roma 2024 e il secondo posto mondiale a Budapest.