L’Inter ‘B’ batte il Verona 1-0| Nerazzurri di nuovo a -3 dal Napoli

Ampio turn-over e vittoria senza particolari patemi d’animo. Di rigore, l’Inter ‘B’ batte l’Hellas Verona 1-0 e torna a -3 dal Napoli. Decisivo il tiro dal dischetto trasformato da Kristjan Asllani al 9° minuto del primo tempo, ravvisato dal VAR dopo il tacco di mano in area di Valentini.

A voler essere ingenerosi, questo articolo potrebbe finire già così, senza aggiungere altro. Nel primo tempo la partita non regala infatti altre particolari emozioni. I nerazzurri controllano bene il match, mantenendolo a ritmi mediamente bassi e cercando sporadicamente la via della porta. Dall’altra parte, forse una situazione di classifica tutto sommato tranquilla o più probabilmente una chiara inferiorità tecnica, sono state la base di un Verona che non si è mai reso davvero pericoloso. L’unica eccezione è rappresentata da una conclusione di Sarr, ma davvero poca cosa.

Anche il secondo tempo è sulla stessa falsariga del primo. Partita veramente povera di emozioni o particolari brividi. Se però, in vista del ritorno in Champions League contro il Barcellona, un match di questo tipo poteva essere un’eventualità non solo auspicata, ma anche prevedibile, per l’Inter di Inzaghi, dall’altra la prestazione del Verona sembra davvero incomprensibile.

Sì, la situazione di classifica è tutto fuorché drammatica. Ma il calo nelle ultime partite è stato evidente. E con solo 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, a 3 giornate dalla fine, non conviene certamente scherzare col fuoco.

Buon per l’Inter, alla fine. I meneghini portano così a casa la piena posta in palio con il minimo sforzo possibile, dando riposo ai suoi titolarissimi e rispondendo alla vittoria di oggi del Napoli contro il Lecce. Il distacco è tornato quello dei giorni scorsi: -3. Indubbiamente, i partenopei restano i favoriti assoluti per il titolo. Ma all’Inter va riconosciuto il merito di aver mantenuto vivo il campionato, almeno in questa giornata. E poi, finché l’aritmetica lo permette, sognare non è vietato…