Inter, Padovan ▷ “La difesa del Barça fa ridere! Per me i favoriti…”

Questa sera, contro il Barça, l’Inter si gioca tutto in quel di San Siro, nella semifinale di ritorno di Champions League, dopo il 3-3 spettacolare dell’andata. Sognando la finale, alla Pinetina tiene banco il tema legato allo stato di forma di Lautaro Martinez e Banjamin Pavard. Le loro condizioni fisiche erano state motivo di preoccupazione nei giorni precedenti, ma ora le ultime notizie offrono un quadro più chiaro.

L’argentino, che aveva riportato un’elongazione ai flessori della coscia sinistra, ha svolto l’allenamento di rifinitura con il gruppo e sarà titolare questa sera. Per quanto riguarda Pavard invece, il difensore francese ha svolto solo parte dell’allenamento con il gruppo, e non sarà disponibile per la partita di questa sera. Al suo posto, è previsto l’impiego di Yann Bisseck dal primo minuto.

Rispetto al match del Montjuic, dunque, non ci dovrebbero essere novità di formazione per l’Inter di Inzaghi, che contro il Barça sogna di raggiungere la seconda finale di Champions League nell’arco di 3 stagioni. Ma quali sono le armi a favore dei meneghini? Possono essere considerati i favoriti? Giancarlo Padovan non ha dubbi…

Padovan: “Contro il Barça l’Inter ha il 70% di possibilità. Non credo negli stravolgimenti tattici di Flick”

“Per me l’Inter ha il 70% di possibilità di andare in finale. Perché la partita d’andata ha mostrato la debolezza del Barcellona in difesa. E non si può, secondo me, come dice Flick, essere diversi a distanza di così poco tempo. Giocheranno una partita difensivamente diversa? No, perché quella squadra è impostata per fare un gol in più dell’avversario. Io l’ho detto ieri: temevo alla fine il 4-3, che è il tipico risultato dei blaugrana. Per fortuna invece è finita 3-3. Anzi, c’è da recriminare magari per il gol annullato a Mkhitaryan“.

Sulla partita di stasera: “Credo che l’Inter farà almeno due gol. Voglio vedere se il Barcellona riuscirà, senza Lewandowski che è in panchina, e con altre defezioni importanti, a segnare più dei nerazzurri. Vincerà chi segna di più. Pensare a una partita difensiva, sia da una parte che dall’altra è impossibile. Per me l’Inter ha tante possibilità di passare. Ho detto 70%, perché sa come si fa, e perché Inzaghi è il miglior interprete dell’occupazione degli spazi avversari quando c’è da affondare con una squadra che ti lascia giocare e che in maniera approssimativa“.