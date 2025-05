Inter-Napoli, ‘Teste di Calcio’ categoriche: ecco chi merita di più lo scudetto

Questa sera si decide tutto: Inter e Napoli si giocano lo scudetto all’ultima curva del campionato. I nerazzurri vanno a Como con l’obbligo di vincere e sperare, i partenopei ospitano il Cagliari in un Maradona pronto all’esplosione. In palio c’è il titolo e non ci sono margini d’errore.

I nerazzurri di Simone Inzaghi sono chiamati a vincere a Como per sperare in un passo falso dei partenopei. Ma la formazione che scenderà in campo al Sinigaglia sarà inedita: solo tre titolari confermati, con un mix di riserve e giovani pronti a dare il massimo. Inzaghi, squalificato, seguirà la partita dalla tribuna.

A Napoli, invece, l’atmosfera è tesa e carica di aspettative. La città è in fermento per la sfida contro il Cagliari, che potrebbe regalare ai partenopei il quarto scudetto della loro storia. Antonio Conte, pur privo di alcuni titolari, ha fiducia nella sua squadra e punta a chiudere la stagione con una vittoria che potrebbe valere oro.

Chi merita davvero di vincere lo scudetto? Un finale aperto, teso, dove contano solo i fatti. E fare bilanci, prima del fischio finale, è anche abbastanza complicato. Ma le nostre ‘Teste di Calcio’, in diretta su Radio Radio Mattino – Sport e News non hanno dubbi: quello del Napoli di Conte è quasi un miracolo, e merita di essere premiato.

Pruzzo: “Merita il Napoli, lnzaghi con l’Inter ha buttato via più di uno scudetto”

Mario Mattioli e Roberto Pruzzo hanno detto la loro sul tema del giorno: chi merita davvero lo scudetto tra Napoli e Inter? Per entrambi, la risposta pende più verso i partenopei, ma con sfumature diverse e critiche dirette anche all’Inter.

Mario Mattioli ha sottolineato: “Chi merita di più lo scudetto fra Napoli e Inter? Per me i partenopei, perché con meno sostanze umane, con meno giocatori, con più difficoltà etc., si trova in quella posizione. L’Inter, con la rosa e il livello dei giocatori che ha, avrebbe dovuto essere in classifica almeno 3 o 4 punti avanti. Invece, è indietro.”

Roberto Pruzzo, dal canto suo, ha aggiunto una riflessione amara su Inzaghi e il passato recente dell’Inter: “I più critici pensano che Inzaghi di scudetti ne abbia buttato due o tre negli ultimi quattro anni, e questo credo che sia la sensazione che hanno più o meno tutti. Se tengo conto dei valori in campo, si può dire che l’Inter è decisamente superiore a tutte. Per una volta non ha vinto la squadra più forte, si può dire anche questo. E non è neanche la prima volta, perché negli ultimi anni bisogna ricordare purtroppo che l’Inter ne ha buttati, possiamo dire così, più di uno.”

Poi, l’ex attaccante ha riconosciuto i meriti del Napoli: “I meriti di Conte sono sotto gli occhi di tutti. Ha passato dei momenti veramente difficili. A un certo punto nessuno pensava davvero che il Napoli potesse tenere con quella squadra, con il mercato di gennaio e quant’altro… Però alla fine le chiacchiere stanno a zero. Il Napoli ha meritato, per demeriti anche altrui, però alla fine vince uno solo.”