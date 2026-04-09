Tutto pronto per il ribaltone nel ranking Atp: ecco cosa succede proprio nelle ore in cui si disputa il Masters di Montecarlo.

Carlos Alcaraz risponde a Sinner e supera agevolmente Sebastian Baez nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il campionissimo spagnolo non può più permettersi passi falsi dopo il Sunshine Double messo a segno dall’azzurro con la doppietta nei 1000 di Indian Wells e Miami: il vantaggio del 22enne di Murcia in classifica continua a diminuire e non è escluso già al termine del torneo sulla terra di Montecarlo un cambio al vertice.

A lanciare l’allarme è lo stesso Alcaraz, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo la vittoria contro Baez: “Perderò il primo posto mondiale. Non so se il sorpasso avverrà già a Montecarlo o nel prossimo torneo, ma ho troppi punti da difendere e sarà difficile confermarli tutti. Jannik, invece, ne guadagnerà già qualcuno in questo torneo, dove non ne sta difendendo nessuno. Al momento, il primo posto in classifica non è qualcosa che mi preoccupa ma darò il meglio di me per difenderlo”.

Riflettori, dunque, puntati su Montecarlo dove la sfida tra Alcaraz e Sinner è già entrata nel vivo e a breve potrebbero esserci importanti novità anche nel ranking Atp.