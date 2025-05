Inps, a maggio ti accreditano poco meno di 900 euro: chi li avrà

C’è una bella notizia per tanti italiani perché a maggio riceveranno un accredito dell’Inps di poco meno di 900 euro. Ecco a chi spetteranno questi soldi.

Il Governo cerca di sostenere con bonus e incentivi le famiglie italiane che si trovano in difficoltà economica. Questi sono aiuti importanti per tanti non riescono ad arrivare a fine mese, a pagare l’affitto o le bollette.

Nell’ambito di queste misure si inquadra anche un accredito di poco meno di 900 euro che riceveranno molti italiani da parte dell’INPS nel mese di maggio. Ecco a chi spetterà e di cosa si tratta.

A chi spetta l’accredito di maggio di poco meno di 900 euro da parte dell’INPS

Molti italiani potranno richiedere ed ottenere un nuovo Bonus dell’INPS che permetterà di ottenere poco meno di 900 euro a maggio. Si tratta appunto del nuovo Bonus 1° maggio dell’INPS, vale a dire una prestazione universale che il Governo ha deciso di erogare ad alcuni cittadini italiani.

Questa indennità fa parte del Decreto Anziani del 15 marzo 2024, e dunque è una misura che si rivolge a coloro che si trovano in condizioni economiche svantaggiate, in particolare a coloro che non sono autosufficienti. Possono ottenerlo infatti gli over 80 con situazioni economiche e assistenziali gravissime. I requisiti da possedere sono:

più di 80 anni di età

ISEE inferiore a 6.000 euro l’anno

essere titolari di un’indennità di accompagnamento, ovvero trovarsi in una situazione di bisogno assistenziale grave, certificata dalla commissione medico-legale dell’INPS

Per questo bonus dell’INPS da poco meno di 900 euro per il mese di maggio è stato creato un fondo annuale di 250 milioni di euro (500 milioni complessivi per i due anni previsti). Il Bonus sarà erogato a 25.000 persone. Chiunque avrà i requisiti per ottenere questo bonus, riceverà un accredito di 850 euro sul proprio conto, e questi soldi non sono soggetti a tassazione.

Questo bonus può essere cumulato con l’indennità di accompagnamento che ammonta a 531,76 euro al mese. Chiunque voglia richiedere il Bonus 1° maggio può farlo andando sul sito INPS nella sezione Decreto Anziani – Prestazione Universale. A portata di mano dovrà avere

la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) aggiornata per il calcolo dell’ISEE

la certificazione del bisogno assistenziale, rilasciata dalla commissione medico-legale dell’INPS

In questo modo potrà inoltrare domanda all’INPS e, se i requisiti sono soddisfatti, ricevere poco meno di 900 euro di accredito per questo nuovo bonus di maggio.