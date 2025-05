Ho messo sul balcone queste bellissime lanterne handmade: ho fatto tutta da sola spendendo pochi euro

Come abbellire il balcone e renderlo più accogliente con queste bellissime lanterne fai da te: illuminano e sono ancora particolari.

Ora che il caldo inizia a farsi sentire e via via le giornate diventano sempre più belle, chi ha la fortuna di avere in casa degli ampi spazi esterni, come balconi, terrazzi e giardini, potrà approfittare della stagione i arrivo per poterseli finalmente godere. Dopo mesi in cui il freddo ci ha rinchiusi in casa, ora si sentirà proprio il desiderio di passare più tempo all’aria aperta.

Quindi, prima di poter accogliere amici e parenti sul proprio balcone bisognerà arredarlo con estrema attenzione, affinché possa essere bello da vedere, ma anche pratico e funzionale. In questo modo, ogni centimetro potrà essere sfruttato nel modo giusto e si otterrà uno spazio davvero utile.

Lanterne fai da te da balcone fatte in casa: l’idea originale per un’atmosfera unica

Arredare il terrazzo o il balcone non è una cosa da fare con svogliatezza, anzi, soprattutto se gli spazi sono limitati, sarà importante che tutto sia studiato nei minimi dettagli per renderli davvero confortevoli. Basterà davvero poco per riuscire a cambiargli completamente aspetto.

Per rendere davvero confortevole il balcone, un altro aspetto da non sottovalutare è la sua illuminazione. Dovrà essere studiata accuratamente affinché non ci siano zone buie, soprattutto nelle ore serali. Ecco che quini, per completare il tutto e rendere l’atmosfera ancora più magica, si potranno realizzare delle utilissime lanterne fai da te non solo decorative, ma anche utili. Perfette per donare quel punto in luce in più, ma ideali anche per personalizzare lo stile del proprio balcone.

Oltre alla fantasia, serviranno barattoli di vetro vuoti, bottiglie di vetro, candele di varie forme, colori per vetro, corde, conchiglie, sabbia e tutto ciò che più ci piace. Una volta procurato il necessario, si potranno utilizzare tutti gli elementi a disposizione per realizzare delle lanterne sia da appendere che da tenere a terra. Con i colori si potranno personalizzare i vetri che abbiamo a disposizione, mentre con le corde si potranno realizzare tantissime decorazioni con l’aggiunta di conchiglie e altri materiali da riciclo. Insomma, basta davvero poco per riuscire a creare delle lanterne uniche e funzionali che aiuteranno anche a creare un’atmosfera intima.