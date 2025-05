Giravolta “shock” di Starmer sui migranti ▷ Boni Castellane: “Il motivo è sotto gli occhi di tutti”

Keir Starmer rivoluziona il concetto di immigrazione in Gran Bretagna dopo anni di “esperimento”.

La politica inglese è in fibrillazione. Reform UK, il partito di Nigel Farage, padre della Brexit, è in rapida ascesa. Ha ottenuto risultati di grande importanza nelle elezioni locali e suppletive del Regno Unito. Reform porta a 5 il numero dei suoi deputati alla Camera dei Comuni, conquista ben 660 seggi nei consigli locali: è il partito con la più rapida crescita di consensi. Secondo YouGov, è al momento il primo partito del Regno Unito.

Il partito di Farage ha costruito il suo consenso e la sua reputazione su alcuni punti chiave: euroscetticismo, opposizione al green, ma soprattutto all’immigrazione irregolare, sentita ormai nel Paese come una vera e propria emergenza. Tant’è che a dare ragione a Reform, etichettato nei media come partito di “estrema destra”, è lo stesso Primo Ministro Keir Starmer, che nelle ultime ore ha annunciato una nuova battaglia politica del governo.

L’annuncio di Starmer

“Terminiamo l’esperimento dei confini aperti“: così dichiara il premier britannico su X. In una conferenza stampa a Downing Street, Starmer ha annunciato di voler inasprire le misure di controllo sull’immigrazione. “Con il nostro Piano per il Cambiamento, stiamo ripristinando il buon senso e il controllo sui nostri confini“. Mentre in Italia si propone nel referendum di giugno di abbassare il tempo di richiesta di cittadinanza per gli stranieri, Starmer annuncia di volerlo alzare a 10 anni. Il premier annuncia anche che “se vuoi vivere nel Regno Unito, dovresti parlare inglese. È buon senso“, ponendo così fine a una politica ventennale.

Dopo l’accusa di “islamofobia” del governo rivolta a chi voleva indagare sullo scandalo delle grooming gangs, ora Starmer parla di una promessa mantenuta. “Ma il motivo politico è evidente – commenta Bonifacio Castellane – è palese, sotto gli occhi di tutti: perché Reform UK sta vincendo, è il primo partito in Gran Bretagna. Se si andasse a votare adesso vincerebbe da solo spazzando via completamente il quadro politico. L’immigrazionismo sostenuto dalla sinistra rappresenta la piattaforma politica fondamentale di base degli ultimi vent’anni per la sinistra. Tutte le piattaforme politiche della sinistra si costruiscono attorno all’immigrazionismo, che è la declinazione locale del globalismo. La globalizzazione si sostiene soltanto grazie all’importazione di manodopera a basso costo. Però questa importazione non è neutra, comporta delle conseguenze“.

