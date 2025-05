“Il futuro di Fabregas passa per Roma” ▷ L’indiscrezione di Ilario Di Giovambattista

La notizia è di quelle che non ti aspetti, soprattutto dopo le voci degli ultimi giorni. Infatti, secondo quanto riportato dal direttore Ilario Di Giovambattista, l’allenatore del Como, Cesc Fabregas, si troverebbe attualmente a Roma, in un luogo protetto e lontano da occhi indiscreti. In queste ore, il tecnico spagnolo avrebbe in programma incontri che potrebbero determinare la sua carriera di allenatore per i prossimi tre anni. Certo, non si sa ancora con quale club…

Il futuro di #Fabregas passa per #Roma. L'allenatore del Como è in questo momento nella Capitale in un luogo protetto, lontano da occhi indiscreti. Avrebbe in programma degli incontri che potrebbero determinare la sua carriera di allenatore per i prossimi tre anni.… — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) May 12, 2025

Fabregas, che ha assunto la guida del Como con un contratto quadriennale, ha sempre dichiarato di voler portare a termine il progetto con il club lariano. Tuttavia, la sua presenza nella Capitale e gli incontri in programma alimentano le speculazioni su un possibile futuro in panchina a Roma.

Con Ranieri che a fine stagione lascerà la guida tecnica dei giallorossi per entrare in dirigenza, non viene difficile immaginare un interessamento dei capitolini per lo spagnolo, per cui lo stesso eroe di Leicester ha espresso più volte parole al miele.

“Ho detto a Fabregas che farà una grandissima carriera da allenatore. Il suo Como gioca bene, ha personalità, fa girare il pallone e pressa quando l’avversario perde il possesso“.

Fabregas, non solo la Roma: il Bayer Leverkusen lo vuole come sostituto di Xabi Alonso

La società lariana spera ancora ovviamente nella permanenza del suo allenatore, alla luce degli ottimi risultati raggiunti in questa prima stagione in Serie A. Il club è determinato a convincere Fabregas offrendo una maggiore libertà operativa, investimenti significativi e un cospicuo adeguamento dello stipendio.

Tuttavia, il tecnico spagnolo non ha ancora preso una decisione definitiva: “Qualsiasi cosa succeda ringrazierò questa società, sono orgogliosissimo di quello che si sta vedendo a Como – ha dichiarato dopo l’ultima vittoria contro il Cagliari – Voglio lasciare un’eredità importante, perché chi verrà dopo di me troverà qualcosa di buono“.

Intanto, dalla Germania arrivano delle voci secondo cui il Bayer Leverkusen, alla ricerca di un nuovo allenatore, sarebbe interessato a un suo ingaggio come sostituto di Xabi Alonso, promesso sposo del Real Madrid già a partire dal prossimo Mondiale per Club a giugno.