Ero stanca di strofinare le stoviglie ore intere, ho poi scoperto questo metodo: ora mi bastano solo 2 minuti

Basta! Da oggi non si passeranno più ore intere a strofinare le stoviglie per eliminare tutto lo sporco: con questo ‘trucco’ splenderanno in soli 2 minuti.

Chi ha la fortuna di possedere una lavastoviglie, sicuramente avrà dimenticato cosa significhi passare ore ed ore a dover lavare a mano dozzine di piatti, pentole, padelle, posate e bicchiere. Un compito noioso, faticoso e che spesso ci occupa una buona parte del nostro tempo, soprattutto a fine giornata, quando l’unica cosa che si vorrebbe fare è fiondarsi direttamente nel letto.

Tuttavia, nonostante si tratti di un compito assolutamente poco gradevole, al tempo stesso sarà necessario per eliminare a fondo tutto lo sporco che si accumula sia mentre si cucina, quindi su pentole e padelle, sia quando poi mangiamo e quindi su piatti, bicchieri e posate. Sarà quindi importante lavare tutto accuratamente, per essere certi di eliminare sporco, grasso, unto e anche cattivi odori.

Strofinare le stoviglie fa parte del passato: ecco il metodo che pulisce tutto in solo 2 minuti

Ciò che rende complicato la pulizia delle stoviglie a mano, non è solo dover lavare ogni singolo elemento a mano, ma è il dover strofinare anche per parecchio tempo, per rimuovere tutto lo sporco incrostato che spesso si accumula sul fondo di pentole, padelle e anche le teglie da forno. In questo caso, più lo strato sarà ostinato e più ci vorranno minuti interi per rimuoverlo del tutto.

Per evitare che questo accada ancora e soprattutto per non perdere ore preziose dietro ad uno sporco che non ne vuole sapere di venire via, esiste un metodo geniale e che forse già qualcuno uso e che permette di eliminare tutte le incrostazioni in pochissimi minuti. Il trucco prende il nome di metodo dell’ammollo e sarà la svolta che tutti stavano aspettando.

Ma in cosa consiste esattamente questo sistema? La risposta è davvero semplicissima, basterà letteralmente, mettere in ammollo le stoviglie incrostate da lavare e lasciarle per una decina di minuti. Per procedere quindi, si andrà o a riempire la vasca del lavello oppure si potrà usare una bacinella. Riempire il tutto con acqua calda e aggiungere qualche goccia di sapone per piatti. Immergere le stoviglie e lasciarle completamente in ammollo per 10 minuti. Passato questo tempo, lo sporco sarà ormai ammorbidito e basterà semplicemente passare la spugna per rimuoverlo subito. Infine, non resta che risciacquare ed asciugare ed il gioco è fatto, stoviglie brillanti in 2 minuti.