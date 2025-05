Empoli – Lazio, Furio Focolari “A botta calda” ▷ “Merito per Baroni che ha fatto più punti dello scorso anno”

Vince la Lazio sul campo dell’Empoli con un gol al primo minuto di Dia. Al momento i biancocelesti si piazzano al quarto posto in attesa delle partite della sera. La squadra di Baroni ha sofferto per 90 minuti , tenendo a fatica il vantaggio, nonostante un’ora giocata in superiorità numerica. Hysaj espulso non sarà disponibile contro la Juventus, nella prossima decisiva sfida di campionato. L’analisi di Empoli Lazio è affidata a Furio Focolari:

“Non bisogna stare a guarda il pelo nell’uovo, era importante vincere. Ma un giocatore che è già ammonito, perché tira la maglia a un avversario. Lo avevo detto alla fine del primo tempo che sarebbe stato meglio sostituirlo. La Lazio è stata salvata dal solito fuorigioco millimetrico.

A questo punto della stagione però non bisogna tanto guardare la prestazione, i punti sono fondamentali. Una nota di merito per Baroni che già ora ha fatto più punti di Sarri lo scorso anno. Faccio il tifo perché la Conference non arrivi mai, ma Baroni ha fatto bene e i punti che ha fatto saranno utili per la sua riconferma. Nel finale il fallo su Pedro era da rigore”.