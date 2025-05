È una vera gemma in Italia ma anche la seconda città più pericolosa d’Europa: state attenti

È incredibile scoprire che una delle città più belle d’Italia sia anche la seconda più pericolosa d’Europa. Ecco di quale si tratta.

Ogni anno sono tanti i posti e le città d’Italia che vengono visitate da tanti turisti, anche stranieri. In effetti il patrimonio culturale e artistico della nostra Penisola è davvero ricco e così sono tanti i siti di interesse, le attrazioni, i monumenti e i musei, che vale la pena di conoscere, anche facendo dei lunghi viaggi dall’altro capo del mondo.

Ma così come l’Italia vanta di bellissime città, è anche nota per un triste “primato”: sì, perché da una classifica è emerso che una gemma d’Italia è la seconda città più pericolosa d’Europa. Ecco di quale si tratta.

Qual è la città italiana più pericolosa d’Europa

Siamo abituati a viaggiare in giro per l’Europa in maniera molto tranquilla ma è anche vero che ci sono tante città europee in cui è pericoloso stare in giro, magari di sera. Una nuova classifica infatti ha evidenziato quali sono le 30 città più pericolose d’Europa.

Tutto questo sembrerebbe non toccarci più di tanto se non fosse che ben 4 città italiane compaiono in questa classifica e addirittura una delle gemme della nostra Penisola è al secondo posto. Nella classifica, però, il primato delle città più pericolose d’Europa va alla Francia, che ne ha ben 10. Infatti al primo posto fra le città più pericolose c’è Marsiglia.

Al secondo posto, purtroppo, c’è la siciliana Catania, dove i problemi di sicurezza, i borseggi e i furti, sono molto elevati. Il tasso di criminalità qui è pari al 64,2%. Al terzo posto c’è Birmingham, in Inghilterra, e alla quarta posizione un’altra città inglese, vale a dire Coventry. Al quinto posto la città belga Charleroi, mentre al sesto posto un’altra città italiana: Napoli, nota purtroppo per la criminalità organizzata e un tasso di criminalità pari al 62,6%.

Le altre due città italiane presenti nella classifica di quelle più pericolose d’Europa sono Torino, al 27esimo posto, e Roma, al 25esimo. Entrambe con un tasso di criminalità comunque più basso di Napoli e Catania, sono più pericolose di altre città europee come Barcellona e Dublino, rispettivamente al 29esimo e al 24esimo posto. Insomma, non è un vanto sapere che molte città italiane non sono sicure, sia per chi ci abita, sia per chi le raggiunge per una vacanza.