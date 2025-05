Dice basta a 34 anni, ritiro per uno degli sportivi più amati dell’ultimo decennio

Un campione dello sport internazionale ha deciso di fermarsi a 34 anni, per motivi personali ed anche legati ad un fisico sempre in difficoltà.

La vita di un atleta professionista, che compete ad alti livelli, è sicuramente molto intensa. Peccato che le carriere molto spesso durino un lampo, a volte una decina di anni dal debutto fino al ritiro. Ci sono sportivi che riescono ad allungare le proprie prestazioni, grazie ad una grande gestione fisica e mentale, anche oltre i 40 anni di età, ma sono vere e proprie eccezioni.

Esistono poi campioni dello sport che, a causa di motivi personali o di problemi muscolari piuttosto seri, non riescono ad andare oltre una certa soglia. C’è chi ha smesso poco dopo i 30 anni perché stufo di un certo tipo di vita, sempre sul filo del rasoio dal punto di vista delle aspettative e delle ansie, o chi ha gettato la spugna perché impossibilitato a continuare per situazioni fisiche non semplici.

Questo è il caso di uno dei più forti atleti statunitensi in circolazione, un vero mito della NFL, ovvero la maggiore lega di Football Americano. Stiamo parlando di Derek Carr, fuoriclasse in forza attualmente ai New Orleans Saints, considerato tra i quarterback più forti degli ultimi decenni.

Derek Carr si ritira dalla NFL: il quarterback si è arreso al devastante infortunio alla spalla

La notizia è arrivata poche ore fa e ha letteralmente lasciato di sasso i tantissimi appassionati di Football d’oltreoceano e non solo. Derek Carr ha detto addio allo sport ed al professionismo, chiudendo la sua carriera a soli 34 anni. Una scelta presa dopo diversi dialoghi con la propria famiglia, concorde che fosse meglio dire basta a questo punto.

L’impatto dell’infortunio alla spalla subito nei mesi scorsi è stato decisivo. Carr ha capito di non poter continuare oltre e di non poter dare il medesimo contributo alla propria squadra. Per questo motivo, con l’incubo permanente di dover soffrire per dolori e terapie continue, il quarterback dei Saints ha sorprendentemente annunciato il ritiro: “Dopo una riflessione in preghiera e una discussione con Heather, ho deciso di ritirarmi dalla National Football League”.

Un gran peccato per i tanti tifosi, visto che Derek Carr è stato un leader in campo, dotato di personalità eccezionale e di una precisione nei lanci da primato. Non sempre continuo nelle prestazioni, Carr è stato anche vittima di critiche e detrattori, capace però resistere anche ai momenti più delicati e riemergere sul più bello.

La sua carriera parla di otto stagioni brillanti da quarterback dei Las Vegas Raiders prima del passaggio nel 2023 ai New Orleans Saints, dove per l’appunto ha chiuso la carriera. Il classe ’91 vanta lo strano record di unico giocatore della storia con almeno 40.000 yard passate in carriera e nessuna vittoria nei playoff. Con l’addio annunciato il 10 maggio scorso ha inoltre rinunciato a 30 milioni di dollari previsti sul suo contratto entro fine 2025.