Controllate negli scatoloni, questo vecchio gadget vale 16 mila euro: non buttarlo

Nei vecchi scatoloni su in soffitta potresti ritrovare un vecchio gadget che oggi vale 16 mila euro: non lo buttare via ma mettilo in vendita.

Quante volte ci capita di andare in soffitta e nei vecchi scatoloni trovare giocattoli che ci portano indietro nel tempo, alla nostra infanzia? Sono belli da conservare ed anche da mostrare ai nostri figli ma a volte, invece, occupano solo spazio, e sono lì per anni a prendere polvere.

Ad un certo punto, però, arriva il momento di buttarli via, magari perché vogliamo utilizzare quello spazio per farci altro, o semplicemente fare un po’ di pulizie. Eppure, dovremmo fare attenzione a cosa buttiamo perché potrebbe vale una fortuna. Per esempio questo vecchio gadget che in tanti avevano, oggi vale ben 16 mila euro!

Il vecchio gadget che hai in cantina e che vale 16 mila euro

Tanti sono i giochi e i gadget degli anni ’90 che oggi hanno acquisito valore e che i collezionisti sarebbero disposti a pagare una fortuna. Erano così diffusi che in ogni casa ce n’era almeno uno.

Fra questi, per esempio, ci sono le carte dei Pokemon, le prime edizioni dei libri di Harry Potter o il morbidissimo Furby. Oggi tutti questi possono essere considerati dei veri e propri tesori e, prima di buttarli via, vale la pena controllare il loro valore, anche cercando online. In questo modo si darà anche loro nuova vita e troveranno un nuovo “proprietario”, pronto a valorizzarli.

Indubbiamente dobbiamo fare attenzione soprattutto alle carte Pokemon: alcuni pezzi molto rari sono molto ambiti e i collezionisti pagherebbero anche cifre considerevoli per accaparrarsele. Per esempio la carta di Charizard, la 4/102 Prima Edizione Set Base datata 1999 può raggiungere anche i 16 mila euro. Insomma, chi lo direbbe mai che un semplice pezzo di carta possa valere così tanto? Eppure c’è chi, pur di averla, sborserebbe questa somma.

Anche i libri di Harry Potter, come la prima edizione de “La pietra filosofale”, datata 1997, in lingua inglese, è un vero gioiellino. Questo perché sono presenti errori di battitura originali, e vale oggi 36 mila euro. La prima edizione italiana, invece, vale ben 2000 euro. Un altro gioco amato negli anni ’90 era Super Mario Bros che ancora oggi è un cult.

Una copia Super Mario Bros 3 è stata venduta nel 2020 a 187 mila euro. Non si può non citare anche un “peluche” che era molto più di un peluche, dato che era anche animato, un piccolo robot parlante: il Furby. Ne furono venduti più di 50 milioni di esemplari. Oggi i più ricercati sono i Furby Millenium Limited edition che possono valere, se nella loro confezione originale, ben 500 euro.

Il Furby Arcobaleno, invece, è ancora più raro (ne furono prodotti tre pezzi), può raggiungere cifre ancora più alte. Fra i tanti giocattoli che in molti ricorderanno e che oggi valgono tantissimo, c’è anche il Tamagotchi, uno dei gadget robotici più venduti al mondo. Ci sono dei pezzi che oggi valgono una fortuna: il Tamagotchi plus Mobile Kaitsu, ad esempio, è stato venduto a 4,6 mila euro, mentre altri esemplari possono valere circa mille euro.

Molto richieste sono anche le cassette dei vecchi film Disney: vengono ricercati pezzi integri oppure le VHS in edizione speciale. Giusto per dare una stima di quanto valgono, una copia da collezione de “La carica dei 101”, ancora sigillata, ha raggiunto la cifra di 18 mila euro. E attenzione a non buttare via anche le sorprese degli Happy Meal del McDonald’s: per esempio le figure dei Power Rangers possono valere 250 euro.