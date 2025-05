Con questa soluzione non compro più il detersivo per la lavastoviglie: lo preparo in casa con pochi euro

Come realizzare in casa un efficacissimo detersivo per la lavastoviglie: in questo modo si dirà addio per sempre ai classi prodotti chimici.

Con l’avvento della tecnologia, la lavastoviglie è stato uno degli elettrodomestici che ha nettamente cambiato il modo di eseguire una determinata faccenda domestica. Infatti, grazie alle sue funzioni, ormai sempre più all’avanguardia, ci permette di ottenere stoviglie perfettamente pulite ed igienizzate senza alcuna fatica.

Ovviamente, affinché possa sempre funzionare in modo adeguato, sarà importante che si utilizzino i prodotti giusti. A partire dal classico detersivo, fino ad arrivar al sale e al brillantante, ogni cosa dovrà essere messa al suo posto, affinché la lavastoviglie possa realmente eliminare ogni traccia di sporco, unto e macchie di vario genere. Oltre a questo poi, sarà altrettanto importante eseguire un ciclo di pulizia e di manutenzione periodico.

Lavastoviglie, addio al classico detersivo: da oggi lo facciamo in casa e anche gratis

Ritornando alla questione dei prodotti giusti da utilizzare nella lavastoviglie, in commercio esistono tantissime alternative, che più o meno, agiscono tutte allo stesso modo, permettendo di eliminare anche lo sporco più incrostato. Tuttavia, siccome spesso hanno anche un costo piuttosto elevato, perché non provare a puntare su un rimedio economico ed ecologico?

Piuttosto che continuare a spendere soldi inutili in prodotti chimici, che spesso sono aggressivi e particolarmente tossici, perché non realizzare in casa un detersivo per lavastoviglie completamente naturale? Gli ingredienti li abbiamo già in casa e ci vorrà davvero pochissimo. Per preparalo ecco cosa servirà:

200 g di bicarbonato di sodio

100 g di acido citrico

100 g di sale

L’utilizzo del bicarbonato servirà per sgrassare, eliminare i cattivi odori e lasciare le stoviglie pulite. L’acido citrico servirà per sciogliere il calcare ed evitare che si formi quella patina biancastra sulle stoviglie e infine, il sale aiuterà ad addolcire l’acqua permettendo agli altri ingredienti di agire al meglio. Il procedimento è facilissimo, basterà infatti mescolare tutti gli ingredienti e metterli all’interno di un contenitore con chiusura ermetica. Basterò poi metterlo nella lavastoviglie nel solito scomparto ed il gioco è fatto.

L’utilizzo di questo rimedio fai da te non solo permetterà di sostituire i classici detersivi, ma aiuterà a risparmiare a fine mese sulla spesa dei detersivi ed inoltre, essendo fatto al 100% con ingredienti naturali sarà anche ad impatto zero sull’ambiente. Meglio di così non ci poteva andare.