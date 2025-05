Basta questa pianta in guardino per dire addio alle mosche: soluzione smart ed economica

Le mosche possono essere un tormento ora che si va incontro alla bella stagione ma con una pianta in giardino si possono tenere lontane naturalmente.

Con l’arrivo della primavera e, fra poco, dell’estate, non è raro ritrovarsi in casa con delle mosche. E, anche quando si mangia all’aperto con amici e parenti, questi insetti possono essere molto fastidiosi, soprattutto perché si posano su cibi e oggetti. Per allontanarle spesso si opta per repellenti e insetticida.

Purtroppo, si sa, questi sono formulati con ingredienti chimici che possono essere abbastanza inquinanti. Meglio allora optare per rimedi naturali per tenerle lontane. È sufficiente mettere questa pianta in giardino per non vederle più svolazzare in giro.

La pianta per tenere lontane le mosche

Man mano che le temperature si alzano è sempre più frequente ritrovarsi con amici e parenti a mangiare in giardino. Qui, però, con il cibo possono essere attirate molte mosche. Invece che usare dei repellenti chimici per tenerle lontane, si può semplicemente posizionare questa pianta.

Si tratta del basilico, una delle erbe aromatiche più usate in cucina, specie per condire il sugo della pizza o per preparare un ottimo pesto alla genovese. Questa pianta è un ottimo repellente naturale perché il suo odore è sgradito alle mosche. Anche la pianta di menta ha funzione repellente: il suo odore, per noi piacevole, tiene lontane mosche, zanzare e formiche.

Ma ci sono ancora altre piante che si possono mettere in giardino per tenere lontane le mosche in maniera naturale: la citronella, con cui vengono fatte anche delle candele, è nota per le sue proprietà repellenti. La lavanda, ha un odore buonissimo per noi essere umani ma non apprezzato allo stesso modo dalle mosche. Infine l’erba gatta che è apprezzata dai gatti e, allo stesso modo, tiene lontani gli insetti.

Queste piante creeranno una bella atmosfera e un buon profumo in giardino, tenendo anche lontane le mosche in maniera smart e naturale. Si ricorda infine che, per tenere lontane le mosche, è anche importante tenere curato il proprio giardino, evitando luoghi umidi e ristagni di acqua (che notoriamente attirano questi insetti). Quindi potare regolarmente le piante, buttando via le foglie secche, occuparsi dei vasi eliminando l’acqua stagnante regolarmente: in questo modo si potrà prevenire la presenza delle mosche ed avere un ambiente esterno bello da vedere e da vivere.