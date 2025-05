Bagnaia spalle al muro, annuncio ufficiale: bomba in casa Ducati

Avviso secco e duro nei confronti di Pecco Bagnaia, che rischia di perdere la fiducia all’interno del box della sua Ducati.

Non sta attraversando un grande momento di forma né di fiducia Pecco Bagnaia. Considerato il pilota italiano di motociclismo più forte del momento, il torinese non ha incominciato bene la nuova stagione di MotoGP. Difficoltà, malumori e qualche rivalità di troppo sembrano aver frenato la sua indole vincente.

Dopo il testa a testa dello scorso anno, perso in extremis contro Jorge Martin per il titolo mondiale, da Bagnaia ci si attendeva qualcosa di più. Invece due questioni scomode lo stanno letteralmente frenando: il dualismo con Marc Marquez in Ducati Lenovo e lo scarso feeling con la nuova moto, la Desmosedici GP25 che gli sta dando più di qualche problema.

I risultati di inizio stagione dicono tutto: solo un trionfo, quello nel GP di Austin, e poi tre podi ed un quarto posto, che gli hanno garantito solo il terzo attuale piazzamento nella classifica piloti, a -20 da Alex Marquez che guida tale ranking. Numeri che anche in casa Ducati vengono visti come piuttosto deludenti.

Ducati-Bagnaia, primi segnali di malumore: Dall’Igna rimprovera il pilota italiano

Uno dei punti deboli di Pecco Bagnaia è rappresentato dalle enormi difficoltà che presenta nella Sprint Race, la gara di velocità del sabato che anticipa il gran premio vero e proprio della domenica. L’azzurro molto spesso non riesce a tenere tempi e ritmi dei rivali, perdendo punti pesanti in classifica.

Lo scorso anno il duello con Martin è stato perso anche per via del maggior numero di vittorie dello spagnolo nelle Sprint Race. Per questo motivo il team manager Ducati Gigi Dall’Igna ha lanciato un monito breve e chiaro nei confronti del suo pilota: “Onestamente mi aspettavo un po’ di più da lui. Pecco nelle Sprint ha sempre qualche difficoltà che chiaramente dovremo lavorare per risolvere”.

Dichiarazioni che sanno di rimprovero e di delusione da parte del dirigente ducatista, tutt’altro che soddisfatto del rendimento di Bagnaia. Di recente l’ex campione del mondo della MotoGP aveva fatto chiaramente intendere di non trovarsi a suo agio con la nuova GP25 e di soffrire soprattutto con l’anteriore al momento di accelerare.

I rimproveri di Dall’Igna fanno ancora più rumore se accostati alle parole invece molto positive rilasciate dal team manager nei confronti di Marc Marquez, compagno di scuderia di Pecco: “È incredibilmente emozionante vedere qualcosa del genere. E ancora di più davanti a questo pubblico che ci dimostra tanto affetto. Finora sta facendo qualcosa di magnifico dal punto di vista sportivo” – ha ammesso al quotidiano spagnolo AS.

A Bagnaia non resta altro che dimostrare su pista di essere ancora all’altezza e di voler competere fino all’ultimo per il titolo nonostante le recenti difficoltà. Ma, viste le parole di Dall’Igna, non è escluso che in futuro le strade di Pecco e della Ducati possano separarsi.