Bagnaia si arrende, messaggio improvviso: delusione tra i tifosi

Pecco Bagnaia vive un momento di difficoltà e lo ha confermato con questo messaggio che spaventa tutti i suoi tifosi più accaniti.

Dopo il secondo posto dello scorso anno al termine di un duello esaltante con Jorge Martin, i tifosi italiani di motociclismo speravano che Pecco Bagnaia potesse tornare a trionfare in MotoGP, dove resta ad oggi uno dei protagonisti più prestigiosi e talentuosi in circolazione.

Peccato che il pilota nativo di Torino stia affrontando una serie di difficoltà impreviste, anche se l’ingaggio di Marc Marquez in Ducati Lenovo come suo partner aveva fatto presagire un’annata non proprio da protagonista per Bagnaia. Non bastasse la rivalità interna, l’italiano sta facendo molta fatica come dimostrano i risultati dei primi gran premi.

A parte la vittoria in Texas, Bagnaia si è dovuto accontentare di tre podi e di un quarto posto, così da attestarsi come terzo piazzamento attuale nella classifica generale piloti. Sono 20 i punti che lo distanziano da Marquez, leader del ranking, dunque nulla è ancora compromesso. Ma le recenti dichiarazioni di Pecco, dopo il deludente GP di Jerez de la Frontera, suonano come un campanello d’allarme.

Allarme Bagnaia, scarso feeling con la Ducati GP25: ma non si può più tornare indietro

Bagnaia a Jerez ha chiuso con un terzo posto che non può essere visto come un buon risultato, in particolare per due motivi. In primis quella di Spagna è una pista che solitamente lo ha visto trionfare e dominare, poi non ha saputo approfittare della caduta di Marc Marquez, facendosi sfuggire l’occasione di accorciare in classifica.

Inoltre Bagnaia è finito alle spalle di Fabio Quartararo, che sorprendente con la sua Yamaha ha chiuso al secondo posto. Le impressioni post-gara dell’azzurro non sono affatto positive: “Mi sono avvicinato a Fabio e quando l’ho raggiunto non sono più riuscito ad andare oltre. Perdevo terreno nelle curve a destra, non riuscivo ad avvicinarmi, non avevo il potenziale per superarlo“.

Pare proprio che il feeling tra Bagnaia e la Ducati Desmosedici GP25 non sia sbocciato. Si è parlato di correzioni da fare su setting e bilanciamento dei pesi, ma in realtà Pecco ha fatto intendere come l’anteriore della sua moto facesse fatica a mantenere certi ritmi, restando alle spalle persino della Yamaha, non certo considerata la due ruote favorita in questa stagione.

Mentre Bagnaia arranca, Alex Marquez continua ad andare forte nel team Gresini, guidando la Desmosedici GP24 utilizzata lo scorso anno dal torinese. Una moto evidentemente più completa e sicura, ma ormai non si può più tornare indietro: Bagnaia dovrà insistere con la versione GP25 e cercare, con l’aiuto dei tecnici ed ingegneri, di allinearsi alla vettura e tornare a primeggiare in pista.