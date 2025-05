Bagnaia si arrende a poche ore dal Gp Le Mans, annuncio importante

Altre notizie non positive per Pecco Bagnaia: il pilota motociclistico della Ducati continua nel suo momento davvero complicato.

Tutti gli appassionati italiani di moto sono rimasti piuttosto colpiti e sorpresi dalla partenza altalenante e non brillantissima di Francesco Bagnaia nell’attuale stagione di MotoGP. Il pilota della Ducati infatti, partito con gli onori del pronostico viste le sue precedenti vittorie, non sta trovando il bandolo della matassa, come confermano i suoi risultati.

Bagnaia ha raccolto finora soltanto una vittoria, nel GP delle Americhe ad Austin, per poi accontentarsi di tre podi e di un quarto posto deludente. Ma il vero tallone d’achille dell’italiano è rappresentato dalle Sprint Race, le gare di velocità del sabato, che lo hanno visto sempre soccombere e non raggiungere mai la vetta.

Tutto il contrario dei fratelli Marquez: sono infatti Alex e Marc (quest’ultimo suo compagno di scuderia) a dominare la classifica, con risultati finora assolutamente prestigiosi, sia nelle Sprint che nelle gare domenicali. La speranza è che l’11 maggio, nel GP di Le Mans, Bagnaia possa incominciare una rimonta vincente, anche se la storica pista francese non gli porta troppa fortuna.

Sconsolato Bagnaia: continuano gli imbarazzi con la moto GP25

Il sesto gran premio della stagione non sarà dunque una passeggiata per Bagnaia, che però sa bene come possa rimettere in sesto il suo cammino, visto che il distacco dal leader della classifica piloti Alex Marquez non è così enorme. Il vero cruccio resta però la gestione della moto GP25.

Se Marc Marquez ha trovato immediatamente il giusto feeling con la Desmosedici sviluppata agli albori di questa stagione, Bagnaia sta faticando a gestirla. Le recenti parole, dopo il terzo posto nelle prove libere a Le Mans, fanno presagire enormi difficoltà ed un proseguo di stagione che non sarà facile per l’azzurro.

“Ho capito che è meglio che mi adatti io alla situazione piuttosto che continuare a cercare il feeling dell’anno scorso. Quelle sensazioni, tanto, non riuscirò più ad averle“ – ha ammesso sconsolato Bagnaia, che deve dimenticare il rapporto eccellente con la GP24 cercando di concentrarsi sulla struttura della moto attuale. “La staccata e l’ingresso-curva sono sempre state le mie armi, ma posso adattarmi cercando di portare più velocità in curva. Oggi ci ho provato: non è nelle mie corde, ma non è andata male, soprattutto sul passo riuscivamo ad essere veloci, anche se Marc lo è di più”.

Marquez si è persino permesso il lusso di comparare due telai differenti, mentre Bagnaia è cauto su questi tentativi, visto che già sta facendo fatica con l’anteriore e nella spinta sulle curve. Insomma, il torinese deve fare in fretta ad adattarsi se non vuole lasciarsi sfuggire la chance di lottare per il titolo.